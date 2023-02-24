Yeni Konut Finansman Programı (Yeni Evim Kampanyası) 4 Ocak'ta Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının birlikte gerçekleştirdiği lansman programı ile kamuoyu ile paylaşılmıştı.

Bu çerçevede Yeni Konut Finansman Programı kapsamında bankalar 16 Ocak'tan itibaren ön başvuruları almaya başlamıştı. Yeni Konut Finansman Programı'na ilişkin, Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 28 Ocak'ta Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmişti.

Programın uygulanmasına ilişkin usul ve esasların belirlendiği Cumhurbaşkanı kararı da bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

Bugünden itibaren söz konusu kurallar çerçevesinde bankalar değerlendirdikleri başvuruların kredi işlemlerini gerçekleştirebilecek.

Düzenlemede, daha önce de açıklandığı üzere, katkılardan ve esnek ödeme uygulamasından yararlanabilecek konut finansmanı sağlanabilecek konutlar, konut finansmanı katkılarından yararlanma şartları, Hazine katkısının kullandırılmasında uygulanacak vade, faiz ve kar payı oranları, azami konut ve finansman tutarları, ödeme planı uygulamaları gibi birçok konuya açıklık getirildi.

Programdan kimler yararlanacak?

Programdan, konut finansmanına yönelik yeterli ödeme gücüne sahip olduğu bankalarca değerlendirilen ve katkı talebinde bulunan vatandaşlar faydalanabilecek.

İstanbul'un 1'inci bölge, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Mersin ve Muğla'nın 2'nci bölge, bunların dışındaki illerin de 3'üncü bölge olarak tanımlandığı Program kapsamındaki katkılardan ve esnek ödeme uygulamasından 18 yaş ve üzerindeki Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişiler yararlanabilecek.

Bu karar kapsamındaki katkılardan ve esnek ödeme uygulamasından yararlanmak üzere konut finansmanına başvuran kişilerin bankacılık mevzuatı ve uygulama teamülleri kapsamında yeterli ödeme gücüne sahip olması gerekecek, bu değerlendirme bankalarca yapılacak.

Kendisi, eşi veya 18 yaş altındaki çocuklarının konut tapusu sahipliği bulunanlar, bu karar kapsamındaki katkılardan veya esnek ödeme uygulamasından faydalanamayacak, konut dışında arsa, dükkan gibi herhangi bir gayrimenkul sahipliği olanlar uygulamadan yararlanabilecek.

Başvuru şartları ne?

Program katkılarından ve esnek ödeme planından yararlanmak için başvuranların, konut finansman başvuru tarihinden itibaren (bu tarih dahil) son 1 yıl içerisinde yurt içinde en az 270 gün sosyal güvenlik primi ödemiş olmaları gerekecek.

Bu karar kapsamında konut finansman katkılarından yararlanmak üzere bankalara başvuracak kişilerin azami net hane gelirleri birinci bölge için aylık 80 bin lira, ikinci bölge için 65 bin lira ve üçüncü bölge için 45 bin lira olarak belirlendi. Azami net hane geliri için konutun/konut projesinin olduğu bölge esas alınacak.

Karar kapsamındaki finansmanlar azami 15 yıl vade ile kullandırılacak, esnek ödeme uygulamasında vade 15 yılı geçmemek üzere finansmanı kullandıran banka ve başvuru sahibinin anlaşmasıyla belirlenecek.

Faiz oranları

Hazine katkısının sağlandığı finansmanlar için 15 yıllık aylık eşit ödemeli plan uygulanacak, bu kapsamda, faiz/kar payı oranları 2 milyon liraya kadar olan finansman için yüzde 0,69, 2-4 milyon lira arasındaki finansman tutarı için yüzde 0,79, 4-5 milyon lira arasındaki finansman tutarı için de yüzde 0,99 olacak.

Konut fiyatları

Gayrimenkul değerleme uzmanları tarafından yapılacak değerlemede raporlanan konut değeri ve konutun satış tutarı her ikisi de birinci bölge için 9 milyon lirayı, ikinci bölge için 5 milyon lirayı, üçüncü bölge için 3 milyon lirayı geçmeyecek.

Bu karar kapsamında kullandırılacak azami finansman tutarları gayrimenkul değerleme uzmanları tarafından yapılacak değerlemede raporlanan konut değerinin yüzde 90’ını geçmemek üzere, birinci bölge için 5 milyon lira, ikinci bölge için 3 milyon lira, üçüncü bölge için 2 milyon lira olacak.

Daha önce satılmamış ve yüklenicilerin mülkiyetinde olan konutlar ile yapımına henüz başlanmamış veya yapımı devam eden konut projelerine sağlanacak konut finansmanları Program kapsamında değerlendirilecek. Ayrıca Program kapsamında gayrimenkul geliştiricileri ve arsa payı karşılığında inşaat sözleşmesi çerçevesinde arsa payı sahipleri de yüklenici olarak kabul edilecek.

Program kapsamındaki diğer şartlarla ilgili programa dahil olan bankalardan bilgi alınabilecek.