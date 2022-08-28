Kadıköy’de bulunan, “Perili Köşk” adıyla da bilinen Ragıp Paşa Köşkü, yaklaşık 450 milyon lira muhammen bedelle 2 Eylül’de ihaleye çıkacak.
Kadıköy’de bulunan, “Perili Köşk” adıyla da bilinen Ragıp Paşa Köşkü, yaklaşık 450 milyon lira muhammen bedelle 2 Eylül’de ihaleye çıkacak.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, "Kanal İstanbul Projesi'ni tabi ki iptal etmedik. İmar planları yürürlükte. Gurur projemizi adım...Daha fazla oku
ABD'de mal ticareti açığı, temmuzda aylık yüzde 9,7 azalışla 89,1 milyar dolara gerileyerek daralma gösterdi. ABD Ticaret Bakanlığı, temmuz ayına...
Moderna, BioNTech/Pfizer'ı koronavirüs aşısında mRNA teknolojisini kopyalamakla suçluyor. Moderna, rakip aşı üreticileri tarafından geliştirilen aşılarda patent haklarının ihlal edildiğini savunuyor....
Kazakistan Başbakanı Alihan İsmailov, Rusya pazarından ayrılan ve çoğunu Batılı şirketlerin oluşturduğu 250’den fazla firmanın ülkeye taşınması için çalışmalar yürüttüklerini...
Time Out bu yıl ikinci kez dünyanın en havalı caddelerini listeledi. Time Out'un seyahat editörü James Manning liste için "Dünyanın...
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