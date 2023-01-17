Türkiye'de konut satışları, 2022'de bir önceki yıla göre yüzde 0,4 azalarak 1 milyon 485 bin 622'ye geriledi.

Türkiye İstatistik Kurumu, geçen yılın aralık ayı ve 2022 yılına ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, konut satışları 2022'de bir önceki yıla göre yüzde 0,4 azalışla 1 milyon 485 bin 622'ye düştü.

Ocak-Aralık 2022 döneminde ipotekli konut satışı yüzde 4,8 gerileyerek 280 bin 320, diğer satış türlerinde ise yüzde 0,7 artarak 1 milyon 205 bin 302 oldu. 2022 yılında ipotekli satışların payı yüzde 18,9 diğer satışların payı yüzde 81,1 olarak gerçekleşti.

Bu dönemde ilk defa satılan konutlar yüzde 0,3 azalışla 460 bin 79'a geriledi. İkinci el konut satışları ise yüzde 0,5 azalışla 1 milyon 25 bin 543 olarak kayıtlara geçti. Toplam konut satışları içinde ilk el konut satışlarının payı yüzde 31, ikinci el konut satışlarının payı yüzde 69 oldu.

Konut satışlarında 2022'de İstanbul 259 bin 654 konut satışı ve yüzde 17,5 payla ilk sırayı aldı. İstanbul'u 126 bin 166 konut satışı ve yüzde 8,5 payla Ankara, 83 bin 502 konut satışı ve yüzde 5,6 payla İzmir izledi. En az satış ise 468 konutla Ardahan'da gerçekleşti.

Türkiye genelinde konut satışları geçen ay, Aralık 2021'e kıyasla yüzde 8,2 azalarak 207 bin 963 oldu. İstanbul, söz konusu ayda 36 bin 744 konut satışı ve yüzde 17,7 ile en yüksek paya sahip oldu.

İstanbul'u 16 bin 365 konut satışı ve yüzde 7,9 payla Ankara, 11 bin 168 konut satışı ve yüzde 5,4 payla Antalya izledi. Konut satışlarının en az olduğu il 58 konutla Ardahan olarak kayıtlara geçti.

Yabancılara konut satışında rekor

Yabancılara yapılan konut satışları ise 2022 yılında bir önceki yıla göre yüzde 15,2 artışla 67 bin 490 oldu. 2022 yılında toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı yüzde 4,5 oldu. 2022 yılında yabancılara yapılan konut satışlarında ilk sırayı 24 bin 953 konut satışı ile İstanbul aldı. İstanbul'u sırasıyla 21 bin 860 konut satışı ile Antalya, 4 bin 316 konut satışı ile Mersin izledi.

Yabancılara konut satışı aralıkta geriledi

Yabancılara yapılan konut satışları 2022 yılı Aralık ayında da bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 18,6 azalarak 6 bin 386 oldu. Aralık ayında toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı yüzde 3,1 oldu. Aralık ayında yabancılara yapılan konut satışlarında ilk sırayı 2 bin 465 konut satışı ile Antalya aldı. Antalya'yı sırasıyla bin 968 konut satışı ile İstanbul, 663 konut satışı ile Mersin izledi.

En çok satış Ruslara yapıldı

Rusya Federasyonu vatandaşları 2022 yılında Türkiye'den 16 bin 312 konut satın aldı. Rusya Federasyonu'nu 8 bin 223 konut ile İran vatandaşları ve 6 bin 241 konut ile Irak vatandaşları izledi.

Aralık ayında ise Rusya Federasyonu vatandaşları Türkiye'den 2 bin 403 konut satın aldı. Rusya Federasyonu vatandaşlarını sırasıyla 675 konut ile İran, 345 konut ile Irak vatandaşları izledi.

Erkeklerde konut edinme oranı daha yüksek

Türkiye genelinde 2022 yılında, kadınlar yüzde 32,6 pay ile 484 bin 654, erkekler yüzde 55,3 pay ile 821 bin 132 konut sahibi olurken yüzde 1,6 pay ile 24 bin 193 konut kadın ve erkek tarafından ortaklaşa alındı.