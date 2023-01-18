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40 ilde 443 arsa satılacak: Yüzde 40 peşinat ve 24 ay vade seçeneği var

T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 40 ilde 443 muhtelif arsayı açık artırma ile satacak. Fotoğraf:Arşiv

18 Ocak 2023 | 00:35
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40 ilde 443 arsa satılacak: Yüzde 40 peşinat ve 24 ay vade seçeneği var

İlan.gov.tr'de yer alan ilana göre T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 40 ilde 443 muhtelif arsayı 26 ve 27 Ocak 2023 tarihlerinde düzenlenecek ihalede açık artırma ile satacak. 

İhale için salon katılımı TOKİ İstanbul Hizmet Binası Konferans Salonu Halkalı, Küçükçekmece/İstanbul ve Bilkent Otel ve Konferans Merkezi Bilkent, Çankaya/Ankara adreslerinde gerçekleştirilecek. 

İnternet katılımı 25 Ocak 2023 Çarşamba günü saat 10.30 itibari ile sonlanacak.

İlanda verilen bilgilere göre yüzde 40 peşinat ve 24 ay vade; peşin ödemede yüzde 20 indirim seçenekleri var.

İlan metnini görüntülemek için tıklayınız.

 

 

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