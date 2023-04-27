46 adet daire satışa çıktı: Muhammen bedel ve detaylar...

İlan.gov.tr'de yer alan ilana göre İhale, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre açık teklif usulü ile 10 Mayıs 2023 tarihinde saat 10:00 da Mamak Belediyesi Merkez Binası içerisinde bulunan 7. Kat Encümen Salonunda gerçekleştirilecek.



İhaleye çıkarılan dairenin satış şartnamesi, en geç 9 Mayıs 2023 tarihinde saat 16:30' a kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Tahsis ve Satış Biriminde ücretsiz olarak görülebilir, satın alınabilir ve geçici teminat bedeli yatırılabilir. Detaylı bilgi için tıklayınız

