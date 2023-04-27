ARA
Bist 100
4781,57
-0,04%
Bist 100
Dolar/TL
19,4321
0,0456%
Dolar/TL
Euro/TL
21,3883
-0,2556%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,1006
-0,3251%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1236,53
-0,47%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Emlak
  • 46 adet daire satışa çıktı: Muhammen bedel ve detaylar...

46 adet daire satışa çıktı: Muhammen bedel ve detaylar...

Ankara'da Mamak Belediye Başkanlığı 46 adet daireyi satışa sundu.

27 Nisan 2023 | 15:20
0
46 adet daire satışa çıktı: Muhammen bedel ve detaylar...

İlan.gov.tr'de yer alan ilana göre İhale, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre  açık teklif usulü ile 10 Mayıs 2023 tarihinde saat 10:00 da Mamak Belediyesi Merkez Binası içerisinde bulunan 7. Kat Encümen Salonunda gerçekleştirilecek.

İhaleye çıkarılan dairenin satış şartnamesi, en geç 9 Mayıs 2023 tarihinde saat 16:30' a kadar Emlak ve İstimlak  Müdürlüğü Tahsis ve Satış Biriminde ücretsiz olarak görülebilir, satın alınabilir ve geçici teminat bedeli yatırılabilir. Detaylı bilgi için tıklayınız
 

0
  • ALTIN GRAM - TL 1236,9 -0,44%
  • ALTIN ONS 1979,91 -0,5%
  • BIST 100 4770,83 -0,26%
  • DOLAR/TURK LIRASI 19,4327 0,0488%
  • EURO/TURK LIRASI 21,3875 -0,2593%
  • EURO/USD 1,1006 -0,3233%
  • INGILIZ STERLINI 1,24558 -0,10666%
  • JAPON YENI 134,095 0,321%
  • KANADA DOLARI 1,36214 -0,10963%
  • RUS RUBLESI 81,533 -0,7269%
Günün En Çok Okunanları
Altın fiyatları bugün ne kadar?
ASELSAN ilk çeyrek finansal sonuçları açıklandı
ASELSAN ilk çeyrek finansal sonuçları açıklandı
Akbank ilk çeyrek rakamlarını açıkladı
Akbank ilk çeyrek rakamlarını açıkladı
THY ve Emlak Konut'tan 14 bin konutluk proje
THY ve Emlak Konut'tan 14 bin konutluk proje
Hangi ülkede kaç seçmen var? İşte en az ve en çok seçmenin bulunduğu 2 ülke
Hangi ülkede kaç seçmen var? İşte en az ve en çok seçmenin bulunduğu 2 ülke
BOTAŞ'tan 'Kapalıçarşı'da döviz alım satımı' iddialarına yanıt
BOTAŞ'tan 'Kapalıçarşı'da döviz alım satımı' iddialarına yanıt
Binance.US, 1,3 milyar dolarlık anlaşmayı iptal etti
Binance.US, 1,3 milyar dolarlık anlaşmayı iptal etti
26 Nisan borsada gün sonu rakamları: Yarın hangi veriler var?
GERİ
İLERİ
Altın fiyatları bugün ne kadar?
ASELSAN ilk çeyrek finansal sonuçları açıklandı
Akbank ilk çeyrek rakamlarını açıkladı
THY ve Emlak Konut'tan 14 bin konutluk proje
Hangi ülkede kaç seçmen var? İşte en az ve en çok seçmenin bulunduğu 2 ülke
ASELSAN ilk çeyrek finansal sonuçları açıklandı
Akbank ilk çeyrek rakamlarını açıkladı
THY ve Emlak Konut'tan 14 bin konutluk proje
Hangi ülkede kaç seçmen var? İşte en az ve en çok seçmenin bulunduğu 2 ülke
BOTAŞ'tan 'Kapalıçarşı'da döviz alım satımı' iddialarına yanıt
Akbank ilk çeyrek rakamlarını açıkladı
THY ve Emlak Konut'tan 14 bin konutluk proje
Hangi ülkede kaç seçmen var? İşte en az ve en çok seçmenin bulunduğu 2 ülke
BOTAŞ'tan 'Kapalıçarşı'da döviz alım satımı' iddialarına yanıt
Binance.US, 1,3 milyar dolarlık anlaşmayı iptal etti
GERİ
İLERİ
YENİ SAYI
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun
Ekonomist Yeni Sayı
ABONE OL