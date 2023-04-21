5 adımda kentsel dönüşümde yarısı bizden kampanyası nedir?

Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"İlk müjdemizin adı 'Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden' kampanyasıdır. Oturdukları evlerinin riskli yapı tespitini yaptıran vatandaşlarımızın ister yerinde, ister rezerv alanda dönüşüme giren evlerinin maliyetinin yarısını devlet olarak biz karşılayacağız. Mesela, diyelim ki 100 metrekare büyüklüğünde 2 oda, 1 salon evini yeniden yapmak isteyen vatandaşımızın önüne 1,5 milyon lira bir maliyet çıktı. Bunun 750 bin lirasını biz hibe olarak vereceğiz. Kalan 750 bin lirasını vatandaşımız kendisi koyacak ve böylece hemen evini yenileyebilecek. Devletin karşılayacağı kısım 120 metrekare büyüklüğündeki 3 oda, 1 salon ev için ise 1 milyon 800 bin liranın yarısına tekabül eden 900 bin liraya çıkacak."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaş kendi koyacağı kısım için borçlanacaksa çeşitli kolaylıklar sağlayacaklarını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Örneğin, bu vatandaşımız yüzde 0,79 faizle 10 yıl vadeli kredi kullanabilecek veya yüzde 10'u peşin, kalanı 10 yıl vadeli olarak ÜFE/TEFE memur maaş artış oranlarından düşük olanını aşmayacak düzeyde güncellenecek rakamlarla borcunu ödeyebilecek. Bu yöntemle yüzde 10'u peşin ödenen 750 bin liralık borçlanma için aylık taksit 5 bin 625 lira, 900 bin liralık borçlanma için aylık taksit 6 bin 750 lira düzeyinde gerçekleşecek. Dolayısıyla cebinde hiç birikmiş parası olmayan vatandaşımız bile devletin vereceği katkıyla ve kendi payına düşen kısmı uygun şartlarda borçlanarak güvenli bir yuva sahibi olabilecek. Tüm bu dönüşümleri TOKİ güvencesi ve kalitesiyle gerçekleştirerek, herhangi bir istismara veya tereddüde yer bırakmayacağız. Ayrıca, evini parsel bazında kendisi dönüştürmek isteyenlere de yine 0,74 faiz oranıyla 1 milyon 250 bin lira kredi kullanma imkanı sağlıyoruz. Böylece vatandaşımız bilecek ki riskli binasını sağlam bir şekilde yeniden yapmak istiyorsa devleti hibesiyle, kredisiyle yanındadır. En ağır sonuçlar doğurabilecek deprem riski burada olduğu için kampanyayı İstanbul'dan başlatıyoruz. Amacımız, bu şekilde İstanbul'da dönüşüm ihtiyacı olan 1,5 milyon konuttan durumu acil olan 300 binini, 200 bini yerinde, 100 bini rezerv alanlarda olacak şekilde 1 yılda tamamlamaktır. Takip eden yıllarda da aynı dönüşüm rakamını yakalayarak İstanbul'da 5 yıl içinde depreme dayanıksız bina bırakmamakta kararlıyız. Önümüzdeki çarşamba günü başvuruları başlayacak kampanyanın detaylarını Bakanlığımız ilan edecek."

"İstanbul'da kira yardım tutarını 3 bin 500 liradan 5 bin 250 liraya yükseltiyoruz"

Erdoğan, "İstanbul'da kira yardım tutarını 3 bin 500 liradan 5 bin 250 liraya yükseltiyoruz. Kampanyamıza katılan vatandaşlarımız ister kira yardımından yararlanabilir, isterse uygun şartlı kredi kullanarak evini hızla yenileyebilir. Yeni kira yardımı rakamının da hak sahiplerine hayırlı olmasını diliyorum." diye konuştu.

YARISI BİZDEN KAMPANYASI: BAŞVURULAR NE ZAMAN?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, kentsel dönüşüme yönelik "Dönüşümde Yarısı Bizden" kampanyasına başvuruların 26 Nisan'da başlayacağını bildirdi.

Bakan Kurum, Twitter hesabındaki paylaşımında, "Dönüşümde Yarısı Bizden kampanyamıza başvurular 26 Nisan'da başlıyor. Herkesin İstanbul'u için el ele verelim, İstanbul'umuzu birlikte TOKİ ile dönüştürelim." ifadesini kullandı.

5 ADIMDA YARISI BİZDEN KAMPANYASI

Bakan Kurum ayrıca, "5 Adımda Yarısı Bizden" başlığıyla paylaştığı görselde, adım adım dönüşüm sürecine ilişkin şu bilgilere yer verdi:

1 Adım 1 Mülk sahibi 26 Nisan-29 Mayıs tarihlerinde e-devlet üzerinden başvuru yapacak.

2 Adım 2 Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı uzmanları tarafından başvuruda bulunulan binanın ön incelemesi yapılacak ve keşif raporu hazırlanacak.

3 Adım 3 Gönüllülük esasıyla anlaşma sağlanan bina için protokol hazırlanacak, proje aşamasına geçilecek.

4 Adım 4 Ruhsat alma süreci başlayacak.