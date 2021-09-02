Akfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı’nın (Akfen GYO) geçen yıl 27 milyon TL olarak gerçekleşen ocak-temmuz arası dönemi içeren 7 aylık dönemdeki gelirleri bu yılın aynı döneminde yüzde 200 yükselişle 83 milyon TL’ye ulaştı.

Akfen GYO’dan yapılan açıklamaya göre, dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınının getirdiği olumsuzluklara karşı 2021 yılı başıyla birlikte önlemler almaya başlayan şirket, bu adımlarının sonuçlarını hızlı şekilde almaya devam ediyor.

Verilen bilgiye göre Akfen GYO’nun 2021 yılıyla birlikte aldığı önlemler ve portföyüne kattığı Bodrum Loft Tatil Köyü, Isparta ile Kütahya öğrenci yurtlarıyla birlikte şirketin temmuz ayındaki toplam kira geliri, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 267 artarak 20 milyon TL’ye çıktı.

Şirketin geçen yıl 27 milyon TL olarak gerçekleşen ocak-temmuz arası dönemi içeren 7 aylık dönemdeki gelirleri bu yılın aynı döneminde ise yüzde 200 yükselişle 83 milyon TL’ye ulaştı.

2007 ile 2017 yılları arasında 300 milyon avroluk yatırımla şehir otelciliği konseptiyle yola çıkan Akfen GYO, koronavirüs salgınıyla birlikte dünyanın içine girdiği pandemi döneminden olumsuz etkilenen finansal yapısı için hızlı adımlar attı.

Şirket art arda aldığı kararlarla 7 ayda salgın öncesi dönemi yakalamayı başardı.

2021 yılı başından itibaren 59 milyon avroluk yatırımla çoğunluğu şehir otellerinden oluşan portföyüne Bodrum Loft Tatil Köyü ile Isparta ve Kütahya öğrenci yurtlarını ekleyen Akfen GYO, portföyünü 21 otel, 2 öğrenci yurdu, 1 ofis binası olarak yeniden yapılandırdı.

Akfen GYO ikinci adım olarak 15’i Türkiye’de ve 4’ü Rusya’da olmak üzere 19 otelini işleten dünyanın önde gelen zincirlerinden Accor Grubu ile kira sözleşmesini revize ederek kendi lehine iyileştirdi. Bu değişiklik Akfen GYO’nun sağladığı kira gelirlerine yılbaşından itibaren artış olarak yansıdı.

Şirket üçüncü adımında kreditörleri ile anlaşarak mevcut borç tutarı olan 178 milyon avroyu önce 10 yıl vadeli olarak yeniden yapılandırdı, sonra da yaptığı yeni sermaye artışı ile 44 milyon avrosunu erkenden ödedi.

Bu adımlarını sermaye artırımlarıyla da destekleyen Akfen GYO, 2021 yılı başından itibaren 3 sermaye artışı gerçekleştirdi.

Böylelikle şirketin sermayesi sadece 8 aylık dönemde 5 kat büyüme gösterirken, Akfen GYO, bu adımlarıyla kredi derecelendirme şirketi JCR Avrasya tarafından “yatırım yapılabilir” derecesi de aldı.

Önemli bir dönüşüm operasyonuna imza atan şirketin gelirleri 2021 yılının ilk 7 aylık döneminde geçen yıla göre yüzde 200 artış göstererek 83 milyon TL’ye çıkarken, salgın öncesi dönem rakamları da yakalanmış oldu.

Şirketin sahip olduğu 15’i Türkiye’de, 4’ü Rusya’da bulunan toplam 19 otelinden elde ettiği temmuz ayı kira geliri ise 2020 yılının aynı ayına göre yüzde 339 artış göstererek 1,1 milyon avroya çıktı. Ocak-temmuz dönemi gelirleri ise geçen yıla göre yüzde 111 artışla 3,7 milyon avro oldu.

“Bodrum Loft’un modern köy yaşamını tatilciler ile buluşturan konsept çok ilgi gördü”

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akfen GYO Genel Müdürü Sertaç Karaağaoğlu, Akfen GYO’nun portföyünün şehir otellerinden oluşması sebebiyle geçen yıl pandemi kaynaklı gelir düşüşlerinin yüzde 54’ü bulduğunun altını çizdi.

Karaağaoğlu, bu senenin başından itibaren çok hızlı ve yeni adımlar atarak gelirlerde önemli artışların yolunu açtıklarını belirterek, şunları kaydetti:

“7 aylık dönemde sağladığımız yeniden yapılanma ile koronavirüsün yarattığı olumsuz tabloyu silerken, pandemi öncesi rakamları da yakalıyoruz. Elde ettiğimiz olumlu finansal tablolarımız ile gelecek dönemde temettü dağıtımı ve yeni yatırımlara odaklanacağız. Geçen yıl kapılarını açan Bodrum Loft’un modern köy yaşamını tatilciler ile buluşturan konsept çok ilgi gördü.

Bodrum Loft tatil köyümüz 2 yıldır mayıs-ekim ayları arasında tam doluluk ile çalışıyor. Bodrum Loft’un içerisindeki Loftelia, Vakko Patisserie, Sunset Sushi Bar ve Papermoon restoranlarının Bodrum’da popüler mekânlar olarak öne çıkması Bodrum Loft’dan elde ettiğimiz gelirlerin öngörülenden daha çok artmasına neden oluyor. Gelecek yıl da yüksek performans bekliyoruz.”