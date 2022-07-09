Hepsiemlak, Haziran ayı endeksini açıkladı.



Endeks verileri arasında arsa fiyatlarındaki değişimler göze çarptı.

Türkiye genelinde arsa satış fiyatları il bazında karşılaştırıldığında geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 358’lik artış göstererek en fazla değerlenen il Malatya oldu.

Malatya’yı yüzde 211 ile Antalya, yüzde 196 ile Gaziantep takip etti.

Konutta en fazla artış Kocaeli’nde

Endekse göre Türkiye genelinde son bir ayda satılık konut fiyatlarında en fazla artış gösteren il yüzde 12 oranıyla Kocaeli olurken, kiralık konutta ise yüzde 16’lık artış ile Ankara ilk sırada yer aldı. Endekse göre satılık iş yerinde fiyat artışı en fazla yüzde 18 ile Mersin’de, kiralık işyerinde ise yüzde 12 artış oranıyla Muğla’da oldu.

Satılık ve kiralık konut fiyatlarındaki artış devam etti

Sonuçlara göre; aylık bazda konut kiralarında en fazla yükseliş gösteren il yüzde 16 ile Ankara oldu. Ankara’yı yüzde 11 ile İzmir, yüzde 10 ile Hatay ve Aydın izledi. Türkiye genelinde 2021 yılının aynı dönemine göre kira oranları karşılaştırıldığında isekiralık konutlarda yıllık en fazla yüzde 257’lik oranla Antalya’nın artış gösterdiği dikkat çekti. Antalya’yı yüzde 218 ile Hatay, yüzde 202 ile Mersin ve yüzde 172 ile Ankara takip etti.

Satılık konutta geçtiğimiz ay ile karşılaştırıldığında yüzde 13 fiyat artışı ile Yalova ve Sakarya ilk sırada yer aldı.Yüzde 12 ile Kocaeli, Balıkesir, Hatay ikinci sırada yer alırken, yüzde 11’lik artış ile Düzce ve Edirne üçüncü sırayı paylaştı. Satılık konutta yıllık artışlara baktığımızda yüzde 222 oranıyla Antalya ilk sırada, yüzde 213 ile İstanbul ikinci sırada ve Mersin yüzde 210 artış oranıyla üçüncü sırada yer aldı.

Muğla ve Tekirdağ’ın işyeri kiralarındaki artış rakamları İstanbul’u geçti

Aylık işyeri kiralarında en fazla artış gösteren iller yüzde 12 ile Muğla, yüzde 11 ile Tekirdağ ve yüzde 6 ile İstanbul oldu. Türkiye genelinde geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre kiralık işyeri fiyatlarında en fazla artış yüzde 446 ile Antalya’da görüldü. İkinci sırada yüzde 159 artış oranıyla Muğla yer alırken, Muğla’yı yüzde 147’lik artış oranıyla Hatay izledi.

Satılık işyeri fiyatları geçtiğimiz ayla karşılaştırıldığında ise yüzde 18 ile Mersin ilk sırada yeraldı. Yüzde 17 ile Samsun ikinci sırada yer alırken, yüzde 11 ile Tekirdağ, Hatay ve Kayseri üçüncü sırada yer aldı. Satılık işyeri fiyatları yıllık artışında ise yüzde 147 ile Mersin, yüzde 139 ile Konya ve yüzde 133 ile Antalya en fazla artış gösteren iller oldu.