Çin’de emlak sektöründe yaşanan derin durgunluk emlak şirketlerine alıcıları cezbetmek için yeni yöntemler denemeye itiyor. BBC’nin haberine göre ülkede birkaç gayrimenkul şirketi son aylarda evlerin ödenmesinde yiyecekleri kabul edeceklerini duyurdu.

Bazı şirketler konut peşinatı olarak şeftali, karpuz ve sarımsak da dahil olmak üzere çeşitli gıdaların kabul edileceğine dönük reklam kampanyaları yaptı.

Ancak, bu olağandışı tekliflerden bazıları şimdi geri çekilmiş.

Çin’de konut satışları arka arkaya 11 aydır düşerken, bu hafta büyük emlak şirketi borçlarını temerrüde düşürdü.

Geçen hafta Çin’in Wuxi kentindeki bir emlak şirketi, şeftalilerin peşinat ödemelerinde 188.888 Çin yuanını (28.218 $) dengelemek için kullanılmasına izin vereceğini açıklamış.

Ancak Global Times gazetesinin bildirdiğine göre, önümüzdeki Cuma gününe kadar sürmesi planlanan promosyon askıya alındı.

Gazete, şirketten bir yetkilinin “Sosyal medya platformlarındaki tüm tanıtımları silmemiz söylendi” dedi.

Mayıs ayında emlak şirketi Central China Management, Çin’in önemli sarımsak üreticisi bölgesi olan Qi ilçesinde peşinat olarak sarımsağı kabul ettiği 16 günlük bir kampanya yürütmüştü. Firma bir WeChat gönderisinde, “Çiftçilerin ev satın almalarını kolaylaştırıyoruz” dedi.

Uzmanlara göre bu teklifler, emlak firmalarının sunmalarına izin verilen indirimleri sınırlayan yerel yönetim kurallarını aşmanın bir yolu.

Mayıs ayı resmi rakamları, Çin’deki konut satışlarının bir önceki yıla göre %41,7 düştüğünü ve art arda 11. ayda düşüş yaşandığını gösteriyor.

Pazar günü, büyük Çinli geliştirici Shimao Group, aynı gün vadesi gelen 1 milyar dolarlık (825 milyon £) offshore tahvilin faiz ve anapara ödemelerini kaçırdığını söyledi. Şirket, Hong Kong Menkul Kıymetler Borsası’na yaptığı başvuruda, 2021’in ikinci yarısından bu yana Covid-19’un etkisiyle satışlarda “göze çarpan bir düşüş” gördüğünü söyledi.

Bu arada, zor durumdaki Çinli emlak devi Evergrande, geçen yılın sonlarında borçlarını ödeyemedikten sonra işini yeniden yapılandırma sürecinde .