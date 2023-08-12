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Atıl durumdaki boş ofisler, konuta dönüştürülebilecek

Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinde yapılan düzenlemeyle atıl durumdaki boş ofislerden uygun olanların, toplam konut oranı en fazla yüzde 50 olabilecek şekilde konuta dönüştürülebilmesi için belediye meclislerince karar alınabilmesi imkanı getirildi.

12 Ağustos 2023 | 18:34
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Atıl durumdaki boş ofisler, konuta dönüştürülebilecek

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca hazırlanan Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

Bakanlıktan alınan bilgiye göre, düzenleme kapsamında Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinde yer alan "4 kat ve üzeri" konut binalarındaki kapalı çıkma yapılmama kuralı, "7 kat üzeri" binalar olacak şekilde güncellendi. Böylece bazı küçük parsellerde daha kullanışlı bina projelerinin düzenlenebilmesi sağlandı.

Değişiklikle ayrıca bina emniyeti için de önlemler alındı. Bu kapsamda "kapalı çıkma yapılan binalardaki tüm kolonların birbirlerine, her iki yönde kirişlerle bağlanması" kuralı getirildi.

Öte yandan 3 katı geçmeyen binalarda geleneksel yapı anlayışına uygun ve daha ferah mekanlar oluşabilmesi amacıyla kat yüksekliklerinin 4 metreye kadar çıkarılabilmesine imkan tanındı.

Kovid-19 nedeniyle ofis kullanımlarının azalması ve konut ihtiyacının artması dikkate alınarak, atıl durumdaki boş ofislere ilişkin de düzenlemeye gidildi.

Buna göre, 1 Temmuz 2023'den önce ofis veya büro amaçlı yapı ruhsatı düzenlenerek yapımına başlanmış veya yapı kullanma izni düzenlenmiş olan yapılarda, 1 Temmuz 2024'e kadar sonuçlanmak kaydı ile parselin tamamında konut kullanım oranı yüzde 30'u geçmeyecek şekilde kullanım amacı değişikliğine yönelik tadilat ruhsatı düzenlenebilecek. Bu oran belediye meclisi kararıyla yüzde 50'ye kadar çıkartılabilecek.

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