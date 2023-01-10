Bakan Kurum'dan 'ikinci el konut kampanyası' açıklaması

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde dün yapılan Kabine Toplantısı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"İkinci el konut kampanyasının ayrıntıları belli oldu mu?" sorusunu Bakan Kurum, "Şu anda bizim önceliğimiz, bir taraftan ilk evini alacak vatandaşlarımızın ev sahibi olması, diğer taraftan da yeni konut arzını, istihdamı, üretimi artırmak. Yani hepsini eş zamanlı yürütmek. İkinci elle ilgili de destek olmak için çalışmalar yapacağız. Ama şu aşamada somutlaşmış bir çalışma yok." diye yanıtladı.

"Konut fiyatlarında yaşanan artışın" sorulduğu Kurum, "Buna müsaade etmeyeceğimizi söyledik. Yeni Evim Kampanyasını duyururken, ilk evini alacaklar için kriterler açıkladık. Ayrıca tüm sürecin şeffaf, denetlenebilir işlemesi için komisyon kuracağımızı söyledik. O komisyonu kuruyoruz." cevabını verdi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ile değerleme kuruluşlarından temsilcilerin yer aldığı bir komisyon kuracaklarını belirten Kurum, "Bu komisyon, teknik ve finansal denetim yapacak, firmaların belirlediği fiyatları takip edecek, burada da temel kriter, ekspertiz raporları olacak. Yani bu ay sattığı konutun veya bir hafta önce sattığı konutun fiyatı neyse, o fiyat doğrultusunda kampanyaya dahil olacak." dedi.

"Kredi almalarının önü açılmış olacak"

"İkinci el konut kampanyası ne zaman hayata geçirilecek, bir takvim var mı?" sorusu üzerine Kurum, "Kısa vadede bir şey beklemeyin ama zaman içerisinde ikinci elde de destek olmak için çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Ellerindeki tüm araçları kullanarak çözümler ürettiklerini, kira ile ilgili bir sınırlama getirdiklerini hatırlatan Kurum, şunları kaydetti:

"Alt gelirlilere destek olacağız dedik, alt gelirle ilgili büyük bir kampanya yaptık. Orta gelire destek olacağız dedik, orta gelirle ilgili ilk evini alacak, yeni evini alacak kişilere yeni finansman modeline uygun bir kampanya yaptık. İşte 2 milyona kadar 0,69, 2-4 arası 0,79, 4-5 arası 0,99 olacak şekilde... Önceliğimiz burada ilk evini alacak kişiler, yeni evini alacak kişiler. Ama bu ikinci elde ilk evdeki gibi olmaması gerekiyor zaten. Niye? Sonuçta ilk ev, yeni ev. Yani biz burada konut yapılmasını sağlıyoruz, diğer taraftan da ilk evini alacak orta gelire destek oluyoruz. Yani bunu zaten kampanyanın başında ikinci evlere yapmamamızın sebebi, üretimi de artırmak istiyoruz. İstihdam da artsın, üretim de artsın.

Dolayısıyla ikinci el ile ilgili veya orta gelirin üstündeki evlerle alakalı yapılacak bir çalışma, aynı desteklerle olmayacak. Yani ikinci el konutlara biz ilk evini alacaklara uygulayacağımız destekleri uygulayamayacağız. Ama önü açılacak mı, açılacak. Ama oradaki bir kampanya veya bir kredi faiz desteği, Hazine'nin desteği, yüklenicilerin desteği ile olacak bir iş değil. Çünkü orada yüklenici yok bir. Öbür tarafta üretimi artıralım istiyoruz, garanti altına alalım istiyoruz. Dolayısıyla onlara kredi almalarının önü açılmış olacak. Şu an alamıyorlar. Sorunları o aslında. Sonuç olarak zaman içerisinde ikinci elde de destek olmak için çalışmalar yapacağız."