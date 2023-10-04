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Bakan Özhaseki açıkladı: Kentsel Dönüşüm Başkanlığı kurulacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Özhaseki, Kentsel Dönüşüm Başkanlığı kurmak istediklerini belirterek, "Başkanlığın altında 3 tane genel müdürlük olacak." dedi.

04 Ekim 2023 | 09:23
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Bakan Özhaseki açıkladı: Kentsel Dönüşüm Başkanlığı kurulacak

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Özhaseki, katıldığı bir televizyon programında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kentsel dönüşümde uzayan süreçleri kısaltmak için adımlar atacaklarını belirten Özhaseki, Bakanlık olarak olası İstanbul depremine yönelik kararlar için büyükşehir ve 39 ilçe belediyesinin katılımıyla 15 toplantı düzenlediklerini ve yapılabilecekler üzerine çalıştıklarını vurguladı.

Özhaseki, kentsel dönüşüm sürecini tıkayan birkaç konu tespit ettiklerine değinerek, şöyle devam etti:

"Birisi, 3'te 2 olarak çoğunluk kararı alıyoruz ama daha sonra planlama yapıp ruhsat aşamasına geçerken yüzde 100'ün muvafakatini istiyoruz. Büyük bir zorluk. Bunu yüzde 50+1'e çekmek istiyoruz. 

Daha sonra buna dayalı olarak ruhsatı alıp işe de başlayabilmek istiyoruz. Bir de Tebligat Kanunu bir engel. Tebligat Kanunu'nda da kolaylaştırma getirmek istiyoruz. e-Devlet üzerinden ilan, muhtarlıklara askı, evin üzerine ilan, bildirim gibi uygulamalarla süreci kısaltacak hale getiriyoruz."

Kentsel Dönüşüm Başkanlığı kurulacak

Özhaseki, kentsel dönüşüm için altında 3 ayrı genel müdürlüğün olacağı bir başkanlık kuracaklarını bildirerek, şunları kaydetti:

"Kentsel Dönüşüm Yasası'nı tüm Türkiye'ye şamil çıkarmaya gayret ediyoruz. Bunun için bir başkanlık kurmak istiyoruz. Başkanlığın altında 3 tane genel müdürlük olacak. Birincisi sadece İstanbul'u takip edecek, ikincisi Türkiye'yi takip edecek, üçüncü genel müdürlük de kaynak oluşturacak. Devletin Hazine arazileri var. Önce bunların planlanması lazım. Planlandıktan sonra fonksiyon yüklenmesi lazım ve bunların dışarıya halka açık bir şekilde arz edilmesi lazım. Bu satıldığında kaynak gelecek. Burada biriken bütçeyle siz kentsel dönüşümü takip edeceksiniz."

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