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Başakşehir'de 22 bin 310 metrakare konut alanı satılacak

Başakşehir'de 22 bin 310 metrakare konut alanı satışa çıkarıldı. İşte ilanın detayları...

10 Mart 2023 | 16:40
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Başakşehir'de 22 bin 310 metrakare konut alanı satılacak

İlan.gov.tr'de yer alan ilana göre Başakşehir Belediye Başkanlığı tarafından Ziya Gökalp (İkitelli-2) Mahallesinde yer alan 22.310,37 metrekare taşınmazın Arsa Satışı Karşılığı Hasılat Paylaşımı Yöntemiyle Satılması işi ihale edilecek.

İlanda şu bilgiler veriliyor: 

Mülkiyeti Başakşehir Belediyesine ait olan Ziya Gökalp (İkitelli-2) Mahallesinde yer alan 22.310,37 metrekare arsa alanlı 1424 ada 6 parsel üzerine yapılacak gayrimenkullerin ve idarece uygun görülecek gayrimenkul projelerinin her türlü teknik altyapı ve çevre düzenlemesinin yapılması, pazarlanması ve satışı ile  Belediye gelir payının ödenmesi işinin ihalesi 23 Mart 2023 tarihinde gerçekleştirilecek.

İhaleye katılacaklar, istenilen belgelerle birlikte teklif mektuplarını da içeren kapalı zarflarını en geç ihale günü (23 Mart 2023 - Saat:12:00’ye kadar) Başakşehir Belediye Başkanlığı Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne sıra numaralı alındılar karşılığında verebilecekleri gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderebilirler.  İhale ilanına ulaşmak için tıklayınız

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