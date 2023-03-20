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  • Başvuru için süre kısıtlaması olacak mı? 10 soruda kentsel dönüşüm kredisi

Başvuru için süre kısıtlaması olacak mı? 10 soruda kentsel dönüşüm kredisi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, geçen hafta kamuoyuna duyurulan "Kentsel Dönüşüm Kredisi"nin detaylarını 10 soruya verdiği cevaplarla derledi.

20 Mart 2023 | 12:19
0
Başvuru için süre kısıtlaması olacak mı? 10 soruda kentsel dönüşüm kredisi

Bakanlık, Twitter hesabından, 10 soruya verdiği cevaplarla paketin merak edilen yönlerine açıklık getirdi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile hazırlanan "Kentsel Dönüşüm Kredi Paketi"nden kimlerin nasıl yararlanabileceğine, vade ve faiz oranlarından kiracı ve iş yerlerinin durumuna kadar detaylar paylaşımda yer aldı.

Konuya ilişkin 10 soru ve verilen cevaplar şöyle:

 

 

1
1- Kentsel dönüşüm kredisinde devlet desteği ne olacak?

1- Kentsel dönüşüm kredisinde devlet desteği ne olacak?

Yüzde 1,49 faiz oranının 0,70'ini Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı karşılayacak, yüzde 0,79 faiz imkanıyla krediden yararlanılabilecek.
2
2- Kentsel dönüşüm kredisinden yararlanmak için bir şart var mı?

2- Kentsel dönüşüm kredisinden yararlanmak için bir şart var mı?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının yetkilendirdiği kuruluşlara riskli yapı tespitini yaptıranlar bankaya müracaat edebilecek.
3
3- Kiracılar yararlanabilecek mi?

3- Kiracılar yararlanabilecek mi?

En az 1 yıldır riskli yapıda oturan kiracılar veya ikamet etmek şartıyla sınırlı ayni hak sahipleri yararlanabilecek.
4
4- Bir kişi birden fazla yapı için kredi kullanabilecek mi?

4- Bir kişi birden fazla yapı için kredi kullanabilecek mi?

Bir hak sahibi adına faiz desteği sağlanacak toplam kredi tutarı 3 milyon lirayı geçmeyecek. Kişi, bu tutar altında birkaç dairesini dönüştürebilirse faydalanabilecek.
5
5- İkinci daire için dönüşüm kredisinde faiz oranı değişecek mi?

5- İkinci daire için dönüşüm kredisinde faiz oranı değişecek mi?

İlk daire için yüzde 0,79, diğeri için yüzde 0,89 faiz oranıyla kredi verilecek.
6
6- İş yerlerini dönüştürmek isteyen en fazla ne kadar kredi alabilecek?

6- İş yerlerini dönüştürmek isteyen en fazla ne kadar kredi alabilecek?

İş yeri için yüzde 1,10 faiz oranıyla 800 bin lira kredi alabilecek.
7
7- Kaç yıl vade yapılacak?

7- Kaç yıl vade yapılacak?

Konut kredilerinde 10 yıl, iş yeri için 7 yıl vade uygulanacak.
8
8- Başvuru için süre kısıtlaması olacak mı?

8- Başvuru için süre kısıtlaması olacak mı?

Tahliye veya yıkım tarihlerinden itibaren 3 yıl içinde, bankalara faiz destekli/kar payı kredi için başvuru yapılabilecek.
9
9- Kredi desteğinden yararlanmak için tüm komşuların anlaşmaları mı gerekiyor?

9- Kredi desteğinden yararlanmak için tüm komşuların anlaşmaları mı gerekiyor?

Kredi desteğinden faydalanmak için binanın anlaşmayla tahliye edilmesi şartı aranıyor.
10
10- 15 daireli bir apartmanın dönüşümü için 15 daireye de ayrı kredi mi verilecek?

10- 15 daireli bir apartmanın dönüşümü için 15 daireye de ayrı kredi mi verilecek?

Hak sahipleri farklıysa 15 daire de krediden yararlanabilecek.
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