Dünyanın En Büyük 250 Uluslararası Müteahhidi 2022 listesinde 93. Sırada yerini alan Esta Construction Türkiye’de Benesta markası ile konut üretiyor. Son olarak Benesta BenLeo Acıbadem’i satışa sundu. Benesta Genel Müdürü Roksana Diker, yerli ve yabancı yatırımcılardan ilgi gören projenin 200 daireden oluşan ilk etabının yüzde 33’ünün satışını gerçekleştirildiğini söyledi.

Türkiye’nin global inşaat şirketi Esta Construction, Rusya’da üç, Almanya’da, Romanya’da, Irak’ta ve Libya’da birer ofisi ile 17 bin 500 kişiye istihdam sağlıyor. Esta Construction, bünyesinde 15 farklı dil konuşulan, 1.700 mühendisin görev yaptığı 9 ülkede 80’i aşkın proje üreten dev bir organizasyona sahip. Dünya çapındaki mühendislik bilgisi ve vizyonunu Benesta markasıyla Türkiye’ye taşıyan Esta Construction, uluslararası deneyimi ve zamansız yapılar inşa etme ilkesiyle Türkiye’de lüks projeler üretiyor. Şirket, İstanbul Taksim’deki Benesta Centro projesinin ardından kaba inşaatının yüzde 70’i tamamlanan Benesta BenLeo Acıbadem’i satışa sundu.

Benesta Genel Müdürü Roksana Diker, 550 daireli ve her detayı ince düşünülmüş mimari özelliklere sahip projenin lansman döneminde büyük ilgi gördüğünü söyledi. Diker, “Bunda hem projenin rafine mimari etkisinin hem de inşaatın hızla ilerlemesinin büyük etkisi var.

Dünya standartlarında geliştirdiğimiz ve hayatı özel kılan detaylarla tasarladığımız projemizi ‘Herşey Dahil Lüks’ konsepti ile bugün lansmana özel ayrıcalıklarla sunuyoruz. Teslimlerini ise 2024 Aralık ayında gerçekleştireceğiz‘’ dedi.

DEPREM GÜVENLİĞİ ÖN PLANDI

Deprem güvenliği açısından oldukça sağlam bir kaya platformu üzerinde inşa edilen Benesta BenLeo Acıbadem’in tüm yapı güvenliği unsurları, son deprem yönetmeliği olarak kabul edilen 2019 düzenlemeleri esas alınarak planlandı. Özel ve uluslararası standartlarda cephe detayları, ses, ısı ve su izolasyonu gibi yüksek mühendislik gerektiren işlemler uluslararası dev projelere de imza atan Benesta vizyonunu Acıbadem’e taşıyor.

İstanbul’un en temiz havasına sahip olan Çamlıca lokasyonuna komşu olan proje, oksijen deposu 200 dönüm büyüklüğündeki Gata Ormanı’na komşu lokasyonda bir yaşam sunuyor. Her iki yakanın kapsamlı sağlık kuruluşlarına, köklü eğitim kurumlarına, renkli sosyal ve ticari hayatına dakikalarla ifade edilen komşu lokasyonda yer alıyor. Akasya AVM’ye yürüme mesafesindeki proje; Çamlıca Kulesi, Bağdat Caddesi, Kadıköy, Kalamış Marina gibi Anadolu Yakası’nın renkli adreslerine; Zincirlikuyu, Beşiktaş, Levent, Mecidiyeköy, Taksim, Karaköy lokasyonlarına ve Boğaz hattına yakınlığı ile dikkat çekiyor.

15 DÖNÜMLÜK PARK…

Projedeki sosyal yaşama yeşil alan tasarımlarıyla öncelik verdiklerini belirten Roksana Diker, “Bu projede yeşil alana ve sosyal yaşama çok önem verdik. 30 bin dönümlük arazimizin 15 dönümünü 2 futbol sahası büyüklüğünü BenLeo parka ayırdık ve önce parkın çizimleri tamamlandı. Sonra blokları etrafa yerleştirdik. Parkta her yaş grubu için yirmiden fazla aktivite alanı var. Acıbadem bölgesinde hatta Anadolu yakasında bir vaha olarak nitelendirebiliriz” diye konuştu.

Yeşil alan ve peyzaj planlaması ile tasarıma yön verilen projede 15 dönüm alanda benzersiz büyüklük ve özellikteki ödüllü BenLeo Park tasarlandıktan sonra, projenin konsept planlaması ve vaziyet planı, park çevresine konumlandırıldı.

Dünyanın dört bir yanında yükselen imza projeleriyle ve 9 farklı ülkede 80’i aşkın proje tecrübesiyle inşa edilen iki futbol sahası büyüklüğündeki BenLeo Park içerisinde, biyolojik göl, kumsallı havuz ve güneşlenme terası ön plana çıkarken, yoga ve pilates alanları, zen bahçeleri, yürüyüş parkurları ile sağlıklı bir yaşam için ihtiyaç duyulan her şey sunuluyor. Büyük ağaçların dikilebilmesi ve zengin bir yeşil örtü tasarlanması için otopark katlarından arındırılan ve tamamen doğal toprak zeminden oluşan BenLeo Park, naturel bitkilere sahip.

SOSYAL YAŞAM ALANLARI

Benesta BenLeo Acıbadem, her türlü olanak ve hizmete sahip güvenlikli bir yaşam alanı sunuyor. Hayatı özel kılan detaylarla tasarlanan park, sosyal kulüp, Açıkhava sineması, resepsiyon ve lobi alanları projeye değer katıyor. Sosyal kulüpte gökyüzü ile buluşan temiz hava ve bol güneşlenme imkânı sağlayan havuzlar, çok fonksiyonlu SPA merkezi, çok kapsamlı spor salonu, Business Lounge, TV Odası, çocuk oyun alanları yer alıyor. Her metrekaresi birbirine titizlikle bağlanmış konut ve parkın yanında yaratılan sosyal hayatlı proje konsepti ve sadece yaşayanlara özel aktiviteler, bir tam günü keyif, güven ve konfor içerisinde evinizden uzaklaşmadan geçirmenizi sağlıyor.

Ödüllü birçok mimari grubun tasarımına destek verdiği Benesta BenLeo Acıbadem, her metrekaresinde sunduğu iyi planlanmış fonksiyon zenginliğiyle ‘’Herşey Dahil Lüks’’ tanımına yeni bir yorum getiriyor.

BEŞ YILDIZLI PROJE ÖDÜLÜ ALDI

Benesta BenLeo Acıbadem projesi “European Property Awards 2021” EPA organizasyonu tarafından, karma kullanım kategorisinde, beş yıldızlı proje olarak ödüllendirilerek dünya çapında otoritelerden de tam not aldı.

Projenin çok özel konumuna dikkat çeken Roksana Diker, “Şehrin akciğerleri Gata Ormanı’na komşu, Çamlıca ve Avrupa Yakası’nın yanı başında, Avrasya Tüneli’ne 5 dakika mesafedeyiz. Yerlerin ve yönlerin kesişim noktasında çok özel bir lokasyonda konumlanmamız da bu projeyi çok ayrıcalıklı bir noktaya taşıyor’’ dedi.