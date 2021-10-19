Vakıfbank ve Toplu Konut İdaresi (TOKİ) iştiraki olan Vakıf GYO’nun Ankara’daki yeni projesi Cubes Ankara satışa sunuldu. Ankara’nın Çukurambar’da toplam 217 bin metrekare inşaat alanı üzerine kurulan projede yaşamın 2023’te başlaması planlanıyor.

Bu yıl 25’inci yılını kutlayan Vakıf GYO’nun 1,35 milyar TL’lik yatırımla hayata geçirdiği Cubes Ankara; konut, ofis, ticari ve sosyal yaşam alanlarından oluşuyor. Proje 1+1’den, 6+1’e kadar değişen konut tiplerinin yanı sıra, farklı ofis seçenekleri, kat arasında yer alan açık koşu parkuru, çatı katına konumlanan fitness ve yüzme havuzuyla da dikkat çekiyor.

Vakıf GYO Genel Müdürü Onur İncehasan, Vakıf GYO olarak geleneğin gücü ile geleceğin yaşam alanlarını inşa ettiklerini söyledi.

İncehasan, “Sektörümüzün örnek kuruluşu olma hedefiyle projelerimizi hayata geçirmeye devam ediyoruz. Vakıf GYO’nun 25’inci yılında başkentimiz Ankara’da hayata geçirdiğimiz Cubes Ankara’yı sadece bugünün değil, geleceğin ihtiyaçlarına da cevap verecek unsurlarla tasarladık” diyor.

ÇEVRESİNE DE HİZMET VERECEK

İncehasan, Çukurambar’ın değişen ve gelişen çehresine uygun fiziksel ve sosyal unsurlara sahip yatırımlarının sadece proje içerisinde yaşayanlara değil, çevresine de sosyal ve kültürel yönden hizmet verecek nitelikte olduğunu da vurguluyor.

İncehasan, yeni projeler geliştirirken hem Türkiye hem de dünyadaki kentsel ihtiyaçları göz önüne aldıklarını da söyledi.

Çukurambar’ın yatırım değeri açısından da büyük potansiyel taşıdığına dikkat çeken İncehasan, “Cubes Ankara, lokasyon avantajı ve yenilikçi tasarımıyla, tamamlandığında bölgenin alışveriş ve yeme-içme merkezi haline dönüşecek. 7/24 yaşayan, kendinden bahsettiren dinamik bir yapıya sahip bir projeden söz ediyoruz. 2023 yılında tamamlama hedefinde olduğumuz projemize henüz satışa sunulmadan önce bile gösterilen ilgiden oldukça memnunuz. Projemizin sanatsal aktivitelere ev sahipliği yapacak gösteri merkezi, yüzme havuzu, spor, gurme ve alışveriş alanları ile şehrin dinamik yaşamına da ev sahipliği yapmayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.