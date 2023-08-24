Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emlak ve kira fiyatlarına ilişkin açıklama

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu.

Ekonomiye ilişkin önemli mesajlar veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Emeklilerden gelen serzenişlerin farkındayız, gereken adımları yıl sonuna kadar atacağız." dedi.

Enflasyonla mücadele mesajı da veren Erdoğan ''Alınan tedbirlerin olumlu sonuçlarını görmeye başladık. diye konuştu.

''28 MAYIS'IN TÜRK SİYASETİNDEKİ ARTÇI SARSINTILARI DEVAM EDİYOR''

Cumhurbaşkanı, 28 Mayıs'taki seçim sonuçları üzerinden muhalefeti de eleştirdi.

Erdoğan, ''Seçimler aylar önce neticelenmesine rağmen 28 Mayıs'ın Türk siyasetindeki artçı sarsıntıları halen devam ediyor.'' ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

''Yaklaşık 3 ay önce ülkemiz tarihinin en kritik seçimlerinden birini suhuletle gerçekleştirdik. Bir 5 sene daha ülkemize hizmet etme şerefine nail olduk. Seçimler aylar önce neticelenmesine rağmen 28 Mayıs'ın Türk siyasetindeki artçı sarsıntıları halen devam ediyor. Muhalefet cenahında hemen her gün yeni bir skandal patlak veriyor. Görüyoruz ki 1,5 sene boyunca millete umut diye pazarladıkları masanın altına sayısız ihaneti, kumpası, kirli pazarlığı saklamışlar.

''CHP SEÇMENİNDEN ÖZÜR DİLESİNLER''

Pandoranın kutusu açıldıktan meydanlarda siyasi ahlak dersi verenlerin gerçek yüzü ortaya çıkıyor. Asıl büyük skandallar henüz kamuoyunun malumu olmamıştır. Yani bu pilav daha çok su kaldıracaktır. Seçimlerdem bu yana geçen her gün ülkenin nasıl bir uçurumun kıyısından döndüğünü bize gösteriyor. Bize laf söylemek yerine anket şirketleriyle umut sattıkları CHP seçmeninden özür dilesinler.

''EMLAK VE KİRA PİYASASI YAKINDA DENGEYE KAVUŞACAK''

Enflasyonun insanımızın hayatında yol açtığı sıkıntıları giderecek adımları kararlılıkla atıyoruz. Alınan tedbirlerin olumlu sonuçlarını görmeye başladık. Daha geçen aya kadar en fazla eleştiri konusu olan otomobil piyasasında fiyatlar yavaş yavaş stabilize oluyor. Emlak ve kira piyasası da yakında dengeye kavuşacaktır. Özellikle bazı ürünlerde tamamen açgözlülükten kaynaklanan fahiş fiyat balonu söndükçe milletimiz daha çok rahatlayacaktır.

''EMEKLİLERLE İLGİLİ ADIMLARI YIL SONUNA KADAR ATACAĞIZ''

Emeklilerimizden gelen serzenişlerin farkındayız. İnşallah bu konuda da gereken adımları yıl sonuna kadar atacağız.''