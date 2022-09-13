Son haber… Cumhurbaşkanı Erdoğan, 250 bin konut, 250 bin arsa, 10 bin iş yerini kapsayan sosyal konut projesinin tanıtım töreninde konuştu. Kampanyanın sayısı ve kalitesi bakımından dünyadaki en büyük konut yatırımı olduğunu kaydeden Erdoğan, yarın itibarıyla başlayacak başvuruların ekim ayının sonuna kadar süreceğini açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, konut fiyatlarının 2+1 için 608 bin lira, 3+1 için 850 bin lira olarak belirlendiğini bildirdi. Sosyal konutların 50 bini İstanbul’da, 18 bini Ankara’da, 12 bin 500’ü de İzmir’de inşa edilecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinin tanıtım törenine katıldı.

Erdoğan, “Ülkemizin her yerinde, yüz binlerce yeni sosyal konutun, konut arsasının ve iş yerinin inşa sürecini başlatıyoruz.” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Başvuruları yarın itibarıyla başlayacak ve ekim sonuna kadar sürecek sosyal konut projesinin ilk temelini yılbaşında atıyoruz.” dedi.

“Amacımız ilk etap konutlarını azami 2 yıl içinde teslim etmek”

Sosyal Konut Projesiyle ilgili Erdoğan şunları söyledi:

“Amacımız, ilk etap konutlarını azami 2 yıl içinde bitirip hak sahibi vatandaşlarımıza teslim etmektir. Bu kampanya, sayısı ve kalitesi bakımından dünyadaki en büyük konut yatırımını ifade etmektedir.”

“Projemizin ismini ‘ilk evim’, ‘ilk iş yerim’ olarak belirledik”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Hedefimiz tüm il ve ilçelerimizde 2023-2028 arasını kapsayan 5 yıllık süreçte 500 bin sosyal konut, 250 bin konut amaçlı arsa ve 50 bin iş yeri yapmak.” ifadelerini kullandı.

Erdoğan, “Sosyal konut sayısını 2 milyona, oturan sayısını 10 milyonun üzerine çıkarmış olacağız. Projemizin ismini ‘ilk evim’, ‘ilk iş yerim’ olarak belirledik.” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Böylesine bir yatırım, ülkenin tamamında ev ve kira fiyatlarını düşürecek, vatandaşlarımızın konuta erişimini de kolaylaştıracaktır.” diye konuştu.

2+1 konut 608 bin, 3+1 850 bin lira

Erdoğan, “Vatandaşlarımız toplam 608 bin lira fiyata sahip, 2 artı 1 konutlarımıza aylık 2 bin 280 liradan başlayan taksitlerle, 240 ay vadeyle sahip olabilecekler.” açıklamasını yaptı.

Erdoğan, “Toplam 850 bin liralık 3 artı 1 konutların ödemesi 3 bin 187 liradan başlayan taksitlerle 240 ay vadeyle yapılabilecektir.” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti:

“18-30 yaş arası gençler için kontenjan oluşturduk. Projemizdeki konutların yüzde 20’sine denk gelen 50 binini yarınlarımızın teminatı gençlere tahsis ettik.”

“Sosyal konut projemizin ilk etabını oluşturan 250 bin sosyal konut, 250 bin sosyal konut arsası ve 10 bin iş yerini 2 yılda kullanıma sunmayı planlıyoruz.”

“Bu kampanyamıza İstanbul’da hane geliri 18 bin liranın, diğer illerde 16 bin liranın altında olan her vatandaşımız başvurabilecektir.”

Konutlardan 50 bini İstanbul’da, 18 bini Ankara’da, 12 bin 500’ü İzmir’de inşa edilecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal konut projesi kapsamındaki konutlardan 50 bininin İstanbul’da, 18 bininin Ankara’da, 12 bin 500’ünün İzmir’de inşa edileceğini açıkladı.

Erdoğan, “Şehit yakınları ve gazilere 12 bin 500, engelli vatandaşlarımıza yüzde 5’e denk gelen 12 bin 500 konut, emeklilere ise 50 bin konut kontenjan ayırıyoruz.” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “İş yerlerini 350 bin liradan başlayan fiyatlar ve 2 bin 633 liradan başlayan taksitlerle, 120 ay vade ile emekçilerimize, genç girişimcilerimize sunacağız.” diye konuştu.

Erdoğan, proje kapsamındaki arsalardan ilk gruptakilerin 350 ila 500 metrekare müstakil, ikinci gruptaki arsaların ise hisseli parsellerden oluşacağını bildirdi.

“3 milyon 750 bin insanımızı daha güvenli yaşam alanına kavuşturmuş olacağız”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “500 bin konut, 250 bin arsa ve 50 bin iş yeri bittiğinde, 3 milyon 750 bin insanımızı daha güvenli yaşam alanına kavuşturmuş olacağız.” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.

İlgili konular