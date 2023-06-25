Raporda depremler sonrası İstanbul ilçelerinde fiyat artışlarındaki farklılaşma ve İzmir satılık konut piyasasında durgunluk sinyalleri dikkat çekiyor.

Raporun girişinde şu bilgiler paylaşılıyor:

-"Geçen yılın Mayıs ayına göre Türkiye genelinde ortalama satılık konut ilan m2 cari fiyatı yüzde 89,1 artarak 20.596 TL olmuştur. Satılık konut ilan m2 cari fiyatları aynı dönemde İstanbul’da yüzde 76,8, Ankara’da yüzde 112,4 ve İzmir’de yüzde 93,6 artmıştır.

-Ortalama satılık konut m2 fiyatları İstanbul’da 29.114 TL, Ankara’da 14.865 TL ve İzmir’de 23.571 TL olmuştur.

-Türkiye genelinde ve üç büyük ilde Nisan’dan Mayıs’a cari satılık konut fiyatlarındaki artışın aylık enflasyondan daha yüksek olması sonucu enflasyondan arındırılmış (reel) satış fiyatları hem ülke genelinde hem de üç büyük ilde yükselmiştir.

KONUT TALEBİ ENDEKSİ MAYIS'TA YÜZDE 3 DÜŞTÜ

Konut talebi endeksi Nisan’a kıyasla yüzde 3 düşmüştür. Konut piyasasındaki canlılık göstergesi olarak izlediğimiz satılan konutların satılık ilan sayısına oranı ülke genelinde ve İstanbul’da artarken Ankara’da ve İzmir’de düşmüştür. İzmir’de hem satılık ilan sayısında hem satılan konut sayısında azalma gerçekleşmiştir. Ayrıca, konut piyasasında bir diğer canlılık ölçütü olarak kullandığımız satılık konut ilanlarının ne kadar süre yayında kaldıklarını gösteren “kapatılan ilan yaşı” geçen aya kıyasla ülke genelinde ve üç büyükşehirde artmıştır"

İSTANBUL İLÇELERİNDEKİ FARKLILAŞMA

Çalışmada İstanbul'un ilçelerinde 6 Şubat depreminin etkisiyle yaşanan fiyat değişimleri de incelenmiş ve şu bilgi paylaşılıyor:

"Analiz, depreme dayanıklı olduğu düşünülen ilçelerdeki fiyatların daha hızlı arttığını göstermektedir. Sonuçlar Çatalca’nın bu dönemde yüzde 33,3 artış oranıyla İstanbul’un depremden sonra konutun en hızlı değerlenen ilçesi olduğunu gösteriyor. Ayrıca, Şile (yüzde 31,7), Arnavutköy (yüzde 28,1), Sultanbeyli (yüzde 24,4), Silivri (yüzde 23,9) ve Sancaktepe (yüzde 23,3) fiyatların en çok arttığı ilçeler olmuştur"

Raporda bu konuda yer alan tablo şöyle:

İstanbul’un ilçelerindeki 2023 Ocak-Mayıs arasındaki fiyat değişimleri

Kaynak: sahibinden.com, Betam

Ocak-Mayıs arasındaki değişimlere yer verilen raporda bu dönemde İstanbul genelindeki satılık konut fiyatlarının yüzde 16.5 arttığı belirtiliyor. Bununla birlikte Çatalca yüzde 33,3, Şile yüzde 31,7 artışla ilk iki sıraya yerleşmiş durumda.

Rapora göre satılık konut fiyatlarında yüzde 20 ve üzerinde artışların olduğu 11 ilçenin Marmara Denizi'ne ya çok ya da oldukça uzaktadır. Fiyat artışının yüzde 13,7 ve altında kaldığı ilçe sayısı 14. Bu ilçelerin ise büyük çoğunluğu Marmara Denizi’ne çok ya da oldukça yakın konumda. Raporda "Ancak Sarıyer, hatta Şişli gibi istisnaların varlığı da dikkat çekicidir. Dikkat çeken bir diğer gözlem de Haliç’in güney yakasında konumlanan Eyüpsultan’da fiyat artışı yüzde 11,9’da kalırken kuzey yakasında konumlanan Kağıthane’de yüzde 21,9’dur. Bu örnekler fiyat artışlarındaki büyük farklılaşmanın sadece deprem merkezine olan mesafe ile açıklanamayacağını başka etkenlerin de devrede olduğunu gösteriyor. Bununla birlikte fiyat artışlarının ortalama artışın belirgin ölçüde üzerinde olduğu ilçelerin deprem merkezine uzak, artışların ortalamanın belirgin ölçüde altında kaldığı ilçelerin ise yakın mesafede olmasının rastlantı olmadığı ve fiyat artışlarını farklılaştıran önemli bir etken oluşturduğu söylenebilir" yorumu yapılıyor.