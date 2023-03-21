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Deprem endişesi: İstanbul'da satılık konut sayısında dikkat çeken artış

Deprem endişesi İstanbul’da satılık konut stokunu da etkiledi. Uzmanlar tarafından daha güvenli olduğu belirtilen bölgelere talebin artması ve pek çok kişinin halihazırda ikamet ettiği konutu değiştirmek istemesi sonucu satılık konut piyasası hareketlendi.

21 Mart 2023 | 13:11
Son Güncellenme: 21 Mart 2023 | 13:24
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Deprem endişesi: İstanbul'da satılık konut sayısında dikkat çeken artış

Gayrimenkul değerleme platformu Endeksa tarafından yapılan araştırmaya göre şubat ayında İstanbul’da satılmayı bekleyen konutlar yüzde 49 artış gösterdi. Konut satış fiyatlarının son 1 yılda yüzde 156 arttığı İstanbul’da, şubat ayında değer artışı yüzde 6 oldu. İstanbul’da konutların ortalama metrekare satış fiyatı 25 bin 882 TL olurken, ortalama konut fiyatı 3 milyon 105 bin 840 TL’ye yükseldi.

EN ÇOK ETKİLENEN İLÇELER

-Adalar’da satılık konut stoku yüzde 79 artış gösterdi. Yıllık değer artışı yüzde 119, şubat ayı değer artışı yüzde 6 oldu. Adalar’da ortalama metrekare fiyatı 43 bin 946 TL, ortalama konut fiyatı 5 milyon 712 bin 980 TL olarak gerçekleşti.

-Şubatta konut fiyatlarının yüzde 7 artış gösterdiği Şile’de satılık konut stoku yüzde 75 arttı. Ortalama metrekare satış fiyatı 31 bin 431 TL’ye, ortalama konut fiyatı ise 5 milyon 500 bin 425 TL’ye çıktı.

-Beykoz’da şubatta satılık konut stoku yüzde 72 artış gösterdi. Şubat ayı değer artışının yüzde 6 olduğu Beykoz’da, konutların ortalama metrekare fiyatı 46 bin 627 TL, ortalama fiyatı 9 milyon 418 bin 654 TL oldu.

-Bakırköy’de şubat ayında satılık konut stoku yüzde 66 arttı. Şubat ayı değer artışının yüzde 3 olduğu Bakırköy’de konutların ortalama metrekare fiyatı 52 bin 087 TL, ortalama fiyatı ise 7 milyon 031 bin 745 TL olarak gerçekleşti.

-Büyükçekmece’de şubat ayında satılık konut stoku yüzde 60 artış gösterdi. Şubat ayı değer artışı yüzde 7 oldu. Ortalama konut metrekare satış fiyatı 23 bin 980 TL, ortalama konut fiyatı ise 3 milyon 597 bin TL olarak açıklandı.

-Kadıköy’de şubatta satılık konut stoku yüzde 60 arttı. Şubat ayı değer artışı yüzde 5 oldu. Ortalama metrekare satış fiyatı 55 bin 779 TL, ortalama konut fiyatı 7 milyon 418 bin 607 TL oldu.

-Beşiktaş’ta şubat ayında satılık konut stoku yüzde 59 artış gösterdi. Şubat ayı değer artışı yüzde 6 olurken, ortalama konut metrekare satış fiyatı 73 bin 557 TL, ortalama konut fiyatı ise 10 milyon 297 bin 980 TL olarak hesaplandı.

-Şubatta satılık stok artışı diğer ilçelerde şöyle oldu; 

Beyoğlu yüzde 51, Şişli yüzde 48, Çatalca ve Silivri yüzde 47, Üsküdar yüzde 46, Bağcılar yüzde 44, Güngören ve Maltepe yüzde 41, Ümraniye yüzde 40.

 

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