Deprem endişesi: İstanbul'da satılık konut sayısında dikkat çeken artış

Gayrimenkul değerleme platformu Endeksa tarafından yapılan araştırmaya göre şubat ayında İstanbul’da satılmayı bekleyen konutlar yüzde 49 artış gösterdi. Konut satış fiyatlarının son 1 yılda yüzde 156 arttığı İstanbul’da, şubat ayında değer artışı yüzde 6 oldu. İstanbul’da konutların ortalama metrekare satış fiyatı 25 bin 882 TL olurken, ortalama konut fiyatı 3 milyon 105 bin 840 TL’ye yükseldi.

EN ÇOK ETKİLENEN İLÇELER

-Adalar’da satılık konut stoku yüzde 79 artış gösterdi. Yıllık değer artışı yüzde 119, şubat ayı değer artışı yüzde 6 oldu. Adalar’da ortalama metrekare fiyatı 43 bin 946 TL, ortalama konut fiyatı 5 milyon 712 bin 980 TL olarak gerçekleşti.

-Şubatta konut fiyatlarının yüzde 7 artış gösterdiği Şile’de satılık konut stoku yüzde 75 arttı. Ortalama metrekare satış fiyatı 31 bin 431 TL’ye, ortalama konut fiyatı ise 5 milyon 500 bin 425 TL’ye çıktı.

-Beykoz’da şubatta satılık konut stoku yüzde 72 artış gösterdi. Şubat ayı değer artışının yüzde 6 olduğu Beykoz’da, konutların ortalama metrekare fiyatı 46 bin 627 TL, ortalama fiyatı 9 milyon 418 bin 654 TL oldu.

-Bakırköy’de şubat ayında satılık konut stoku yüzde 66 arttı. Şubat ayı değer artışının yüzde 3 olduğu Bakırköy’de konutların ortalama metrekare fiyatı 52 bin 087 TL, ortalama fiyatı ise 7 milyon 031 bin 745 TL olarak gerçekleşti.

-Büyükçekmece’de şubat ayında satılık konut stoku yüzde 60 artış gösterdi. Şubat ayı değer artışı yüzde 7 oldu. Ortalama konut metrekare satış fiyatı 23 bin 980 TL, ortalama konut fiyatı ise 3 milyon 597 bin TL olarak açıklandı.

-Kadıköy’de şubatta satılık konut stoku yüzde 60 arttı. Şubat ayı değer artışı yüzde 5 oldu. Ortalama metrekare satış fiyatı 55 bin 779 TL, ortalama konut fiyatı 7 milyon 418 bin 607 TL oldu.

-Beşiktaş’ta şubat ayında satılık konut stoku yüzde 59 artış gösterdi. Şubat ayı değer artışı yüzde 6 olurken, ortalama konut metrekare satış fiyatı 73 bin 557 TL, ortalama konut fiyatı ise 10 milyon 297 bin 980 TL olarak hesaplandı.

-Şubatta satılık stok artışı diğer ilçelerde şöyle oldu;

Beyoğlu yüzde 51, Şişli yüzde 48, Çatalca ve Silivri yüzde 47, Üsküdar yüzde 46, Bağcılar yüzde 44, Güngören ve Maltepe yüzde 41, Ümraniye yüzde 40.