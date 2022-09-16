FİYATLARI NE KADAR?

Fiyat açısından, giriş seviyesi bir Oppidum, üst limit olmaksızın 10 milyon dolardan başlıyor. CEO, L’Heritage modelinin yaklaşık 100 milyon dolar olduğunu ve nihai fiyatın konuma, boyuta ve donanıma bağlı olduğunu açıkladı.

Şirket, “Oppidum, en yüksek düzeyde koruma sistemlerini mevcut bir aile mülküne lüks bir ek olarak entegre ediyor” diyor.