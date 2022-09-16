İsviçreli firma Oppidum, ‘tüm yüzey tehditlerine hazırlıklıyken süper lüks günlük yaşam tarzı için optimize edilmiş’ olarak tanımlanan; yaklaşık 1000 metrekarelik L’ Heritage yeraltı sığınaklarını tanıttı.
Tasarıma göre yüzeydeki helikopter pisti ile gelen ev sahipleri araba koleksiyonları için tasarlanmış devasa bir garaj alanına girmek için yerin neredeyse 15 metre altına inebilir.
Dekontaminasyon odası olarak kullanılan bir alandan geçtikten sonra özel sanat galeri, güvenli toplantı alanı, spa, havuz, kapalı bahçe, sinema salonu gibi alanlara geçilebilir.
Tasarımda sanat eserleri altın, nakit para ve diğer değerli eşya koleksiyonlarını saklamak için bir kasa da bulunuyor.
Firma bu yapıları “tüm yüzey tehditlerine karşı hazırlanırken süper lüks günlük yaşam tarzı için optimize edilmiş” olarak tanımlanıyor.
NERELERDE VAR?
Oppidum, sığınaklarının AB, İngiltere, ABD ve BAE’de mevcut olduğunu söylüyor. NASA’nın teknolojisini uygulayan depo odalarında, aylarca hatta yıllarca yetecek kadar uzun ömürlü ve besleyici gıda stokları bulunuyor. Ayrı sağlık odası, temel tıbbi malzemeler için kendi güvenli bölümüne sahip.
Oppidum’un kurucusu ve CEO’su Jakub Zamrazil “Gerektiğinde fırtınayı atlatmaya hazırlıklı olmak akıllıcadır” diyor.
FİYATLARI NE KADAR?
Fiyat açısından, giriş seviyesi bir Oppidum, üst limit olmaksızın 10 milyon dolardan başlıyor. CEO, L’Heritage modelinin yaklaşık 100 milyon dolar olduğunu ve nihai fiyatın konuma, boyuta ve donanıma bağlı olduğunu açıkladı.
Şirket, “Oppidum, en yüksek düzeyde koruma sistemlerini mevcut bir aile mülküne lüks bir ek olarak entegre ediyor” diyor.
Sığınak, dış mekandaymış gibi görünen bir iç bahçeye sahip.
Yeraltı sığınağında tuzlu su veya tatlı su ile dolu bir yüzme havuzu, egzersiz aletleri bulunuyor.
Oppidum’un iki bağımsız hava filtreleme ünitesi var. İkincil birimkimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer risklere karşı.
Yeraltındaki yaşamı sürdüren gizli teknoloji.
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