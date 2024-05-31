Emlak Konut'un yeni kampanyası hangi illerde, hangi projeleri kapsıyor?

Emlak Konut'un yeni, indirimli konut kampanyası 4 ilde 16 projeyi kapsıyor. Kampanya kapsamında Emlak Konut ödeme sistemiyle bankasız ve kefilsiz olarak 4 ayrı ödeme koşulu sunuluyor. 4 model şöyle:

#Birinci modelde peşin alımlarda yüzde 25 indirim sağlanıyor.

#İkinci modelde yüzde 25 peşinat, vade farksız ara ödemeli satış koşulunda 6, 12 ve 24'üncü aylarda ara ödemeler bulunuyor.

#Üçüncü modelde yarısı peşin, kalan yarısı için 1,29 vade farkıyla 24 ay sonra ödeme imkanı sunuluyor.

#Dördüncü modelde ise yüzde 25 peşinat, 1,29 vade farkıyla 72 aylık sabit artan taksit seçenekleri bulunuyor.

Konutların bulunduğu iller ve kampanya kapsamındaki 16 proje ise şöyle: