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Emlak Konut'un yeni kampanyası hangi illerde, hangi projeleri kapsıyor?

Emlak Konut GYO bu hafta 4 alternatif ödeme modeliyle konut indirim kampanyası başlattı. Peki, yeni konut kampanyası hangi illerde hangi projeleri kapsıyor?

31 Mayıs 2024 | 03:49
Son Güncellenme: 31 Mayıs 2024 | 03:51
Emlak Konut'un yeni kampanyası hangi illerde, hangi projeleri kapsıyor?

Emlak Konut'un yeni, indirimli konut kampanyası 4 ilde 16 projeyi kapsıyor. Kampanya kapsamında Emlak Konut ödeme sistemiyle bankasız ve kefilsiz olarak 4 ayrı ödeme koşulu sunuluyor. 4 model şöyle:
#Birinci modelde peşin alımlarda yüzde 25 indirim sağlanıyor.
#İkinci modelde yüzde 25 peşinat, vade farksız ara ödemeli satış koşulunda 6, 12 ve 24'üncü aylarda ara ödemeler bulunuyor. 
#Üçüncü modelde  yarısı peşin, kalan yarısı için 1,29 vade farkıyla 24 ay sonra ödeme imkanı sunuluyor.
#Dördüncü modelde ise yüzde 25 peşinat, 1,29 vade farkıyla 72 aylık sabit artan taksit seçenekleri bulunuyor.

Konutların bulunduğu iller ve kampanya kapsamındaki 16 proje ise şöyle:

1 Antalya/Aksu PARK YAŞAM ANTALYA

Antalya/Aksu PARK YAŞAM ANTALYA 1+1, 2+1, 3+1, 4+1 dubleks ve 5+1 dubleks

2 Balıkesir/Altıeylül BALIKESİR EMLAK KONUTLARI

Balıkesir/Altıeylül BALIKESİR EMLAK KONUTLARI Konut Seçenekleri: 1+1 - 2+1 - 3+1 - 4+1 Bağımsız Bölüm Sayısı: 415 Konut, 29 Ticari Ünite

3 Denizli/Merkez EVORA DENİZLİ

Denizli/Merkez EVORA DENİZLİ Konut Seçenekleri: 2+1, 3+1, 4+1, 5+1 Daire Bağımsız Bölüm Sayısı: 232 Konut

4 İstanbul/Kartal BATIYAKASI

İstanbul/Kartal BATIYAKASI Konut Seçenekleri: 1+1, 2+1, 3+1, 4+1, 5+1

5 İstanbul/Çekmeköy ÇINARKÖY EVLERİ

İstanbul/Çekmeköy ÇINARKÖY EVLERİ Konut Seçenekleri: 1+1, 2+1, 3+1, 4+1, 5+1 Bağımsız Bölüm Sayısı: 2106 Konut, 56 Ticari Ünite

6 İstanbul/Beykoz DÜŞLER VADİSİ

İstanbul/Beykoz DÜŞLER VADİSİ Konut Seçenekleri: 1+1, 2+1, 3+1 Villa Bağımsız Bölüm Sayısı: 1332 Konut, 68 Ticari Ünite

7 İstanbul/Başakşehir EBRULİ KAYAŞEHİR

İstanbul/Başakşehir EBRULİ KAYAŞEHİR Konut Seçenekleri: 2+1 | 3+1 | 4+1 Bağımsız Bölüm Sayısı: 289 Konut, 7 Dükkan

8 İstanbul/Başakşehir VADİ EVLERİ-1

İstanbul/Başakşehir VADİ EVLERİ-1 Konut Seçenekleri: 1+1, 2+1, 3+1, 3+1 Dubleks, 4+1,4+1 Dubleks Daire, 3+1, 4+1 Villa Bağımsız Bölüm Sayısı: 496 Konut , 51 Villa, 8 Ticari Ünite

9 İstanbul/Başakşehir VADİ EVLERİ-2

İstanbul/Başakşehir VADİ EVLERİ-2 Konut Seçenekleri: 2+1 | 3+1 | 4+1 | 5+1 Bağımsız Bölüm Sayısı: 387 Konut, 4 Ticai Ünite

10 İstanbul/Avcılar TUAL GÖLYAKA

İstanbul/Avcılar TUAL GÖLYAKA Konut Seçenekleri: 2+1, 3+1 , 4+1, 5+1 dubleks

11 İstanbul/Başakşehir MEYDAN BAŞAKŞEHİR

İstanbul/Başakşehir MEYDAN BAŞAKŞEHİR Konut Seçenekleri: 2+1, 3+1, 4+1,4+1 dubleks / 5+1 / 5+1 dubleks / 6+1 dubleks Bağımsız Bölüm Sayısı: 375 Konut

12 İstanbul/Avcılar MAJÖR GÖLYAKA

İstanbul/Avcılar MAJÖR GÖLYAKA Konut Seçenekleri: 1+1 | 2+1 | 3+1 | 4+1 Bağımsız Bölüm Sayısı: 423 Konut, 56 Dükkan

13 İstanbul/Avcılar GÖLKAYA İSTANBUL

İstanbul/Avcılar GÖLKAYA İSTANBUL Konut Seçenekleri: 1+1 - 2+1 - 3+1 - 4+1 - 5+1 Bağımsız Bölüm Sayısı: 717 Konut ve 38 Ticari Ünite

14 İstanbul/Kadıköy YENİ FİKİRTEPE

İstanbul/Kadıköy YENİ FİKİRTEPE Konut Seçenekleri: 1+1, 2+1, 3+1, 4+1, 5+1, 6+1, 7+1 Bağımsız Bölüm Sayısı: 12.059 Bağımsız Bölüm

15 İzmir/Alsancak ALLSANCAK

İzmir/Alsancak ALLSANCAK Konut Seçenekleri: 1+1, 2+1, 2+1 Dubleks, 3+1, 3+1 Dubleks, 4+1, 5+1 Bağımsız Bölüm Sayısı: 1069 Konut, 37 Ticari Ünite

16 İzmir EVORA İZMİR

İzmir EVORA İZMİR Konut Seçenekleri: 1+1, 2+1, 3+1, 4+1 Daire Bağımsız Bölüm Sayısı: 1049 Konut, 37 Ticari Ünite
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