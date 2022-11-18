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Gayrimenkul sektörü biraraya gelecek

18 Kasım 2022 | 14:31
Son Güncellenme: 01 Aralık 2022 | 00:10
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Gayrimenkul sektörü biraraya gelecek
Alkaş tarafından düzenlenen RE360 Konferansı için geri sayım başladı.

7 Aralık 2022 tarihinde Mandarin Oriental Bosphorus, İstanbul’da gerçekleşecek RE360 Gayrimenkulün Buluşması’nda kamudan özele hizmet üreteninden yatırımcısına sektöre yön veren tüm paydaşlar bir araya gelecek.

Gayrimenkul sektörü için ortak akıl ve ortak yarar platformu olma yolunda emin adımlar ile ilerleyen konferansta bu sene gayrimenkul sektörünün yurtdışı açılım hedeflerini ve uluslararası yol haritasını odağına alıyor.

CANLI YAYINLANACAK


Konferans ayrıca iş dünyasının dijital etkinlik ve sektörel platformu Digital Network Alkaş’ta (DNA) canlı yayınlanacak. Alkaş Genel Müdürü Yonca Aközer, “‘Uluslararası Etki, Yerel Güç Birliği’ ana teması ile oluşturulan konferans içeriğinde gayrimenkul sektörünün duayen isimleriyle gayrimenkul sektörünün uluslararası arenada markalaşma süreçleri, ihracat atağındaki hedefleri, yabancıya satışın artan ivmesi, sektördeki dijital dönüşümdeki son durum ele alınacak” diyor.

DEİK Başkanı Nail Olpak’ın açılış konuşmasını gerçekleştireceği RE360’ta, Gaziantep Belediye Başkanı ve TBB Başkanı Fatma Şahin sürdürülebilir stratejinin adaptasyonu konu başlığını konferansta katılımcılarla paylaşacak.
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