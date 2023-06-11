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Geçen ay en çok gayrimenkul satışı yapılan 5 il

Ülke genelinde geçen ay 287 bin 59 gayrimenkul satış işlemi yapıldı

11 Haziran 2023 | 18:02
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Geçen ay en çok gayrimenkul satışı yapılan 5 il

AA muhabirinin Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü yetkililerinden edindiği bilgiye göre, geçen ay 287 bin 59 gayrimenkul satış işlemi yapıldı.

Bu satış işlemlerinden 5 milyar 221 milyon 100 bin 611 lira tapu harcı geliri sağlandı.

Satışların 119 bin 82'sini konut, 49 bin 114'ünü arsa, 86 bin 657'sini tarla, 11 bin 464'ünü iş yeri, geri kalanını ise diğer taşınmazların satışı oluşturdu.

Mayısta kayda geçen işlemler, 214 bin 947 gayrimenkul satışının yapıldığı nisan ayına göre yaklaşık yüzde 34 arttı.

İLK 5: İSTANBUL, ANKARA, İZMİR, BURSA, KONYA

En çok gayrimenkulün satıldığı il, 32 bin 372 işlemle İstanbul oldu. İstanbul'u 19 bin 552 satışla Ankara, 13 bin 653 ile İzmir, 11 bin 498 ile Bursa, 10 bin 440 ile Konya, 9 bin 955 ile Antalya, 7 bin 969 ile Tekirdağ, 7 bin 802 ile Kocaeli, 7 bin 721 ile Gaziantep ve 7 bin 278 ile Balıkesir takip etti.

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