Pandemi ile birlikte çevreye duyarlılık da giderek artmış durumda. Basın Ekspres Yolu’nda konumlanan Karmar Sakura, Haziran 2021’de yaptığı ruhsat başvurusu ile İstanbul’un gri su ruhsatlı ilk konut projelerinden oldu. Ailelerin konforunu ve dünyanın sürdürülebilirliğini esas alan yaklaşımıyla Karmar Sakura, gri suyu arıtıp klozetlerde tekrar kullanıma sokarak sudan yüzde 25, yerden ısıtma sağlayarak da enerjiden yüzde 40 oranında tasarruf sağlıyor.

Küresel ısınma ile birlikte dünyada kaynakların verimli kullanılmasının önemi giderek artıyor. Özellikle de su tüketiminin azaltılması kuraklık riskinin arttığı şu dönemde en önemli konuların başında geliyor. Evlerde tüketilen suyun verimli kullanılması da büyük önem arz ediyor. Bu gerçekten yola çıkan konut üreticileri de artık projelerinde gri su ruhsatı alma konusunda adımlar atmaya başladılar. Henüz çok yeni olan bu uygulamanın yeni üretilen konutlarda giderek yaygınlaşması bekleniyor. Basın Ekspres Yolu’nun aile konseptli projesi Karmar Sakura, sürdürülebilirlik ilkelerini esas alan yaklaşımıyla ailelerin enerji ve su faturalarına ciddi katkı sağlıyor. Haziran 2021’de yaptığı ruhsat başvurusu ile İstanbul’un gri su ruhsatlı ilk konut projelerinden olan Karmar Sakura, gri suyu arıtıp klozetlerde tekrar kullanıma sokarak sudan, yerden ısıtma sağlayarak da enerjiden tasarruf sağlıyor.

Karmar A.Ş İcra Kurulu Başkanı Emrullah Yedikardeş, Karmar Sakura’nın yerden ısıtma sistemi ile enerji faturalarında yüzde 40 tasarruf sağlayacağını, bunun yanı sıra gri suyu arıtıp yeniden kullanıma sokacağını söylüyor. Yedikardeş, “Gri Su tuvalet sularının dışında kalan ve en az kirletici içeren tüm atık suları içermektedir. Biz projemizde lavabo ve duşlarda kullanılan gri suyu klozetlere yönlendirerek su tüketimini azaltıyoruz” diyor.

Evde suyun yüzde 40’ı lavabolarda kullanılıyor

Konutlarda tüketilen suyun yüzde 40’ının duş banyo ve lavobalarda, yüzde 12’sinin mutfakta, yüzde 13’ünün çamaşır yıkamada, yüzde 5’inin temizlikte, yüzde 25’inin tuvalet rezervuarlarında, yüzde 5’inin bahçe sulamasında kullanıldığını belirten Yedikardeş, Karmar Sakura’nın gri suyu tekrar kullanmaya dayalı sisteminin su faturalarında en az yüzde 25 tasarruf sağlayacağını vurguluyor.

Enerji ve su kaynaklarının doğru kullanılmasının önemine işaret eden Yedikardeş, “Dünyaya karşı daha sorumlu hareket etmemiz gereken günlerdeyiz. Dünyanın öörtte üçü sudan oluştuğu için su sorunu olmadığına ilişkin yanlış bir yargı var oysa kullanılabilir su oranı çok düşük. Dünyada kullanılabilir tatlı su oranı yüzde 2.5 ve bu oranın da yüzde 69.5’i doğada buzul halde bulunmakta. Bu nedenle suyu tasarruflu kullanmak sadece bütçe için değil, gelecek nesillere bırakacağımız dünya için de önemli” uyarısını yapıyor.

A Sınıfı Enerji Kimlik Belgeli Olacak

Karmar’ın Basın Ekspres Yolu’nda inşaatına başladığı Karmar Sakura projesi, inşaat malzemesi seçiminden mimari tasarımına kadar her detayıyla A sınıfı enerji kimlik belgesine uygun olarak inşa ediliyor. İnşaat tamamlandığında A Sınıfı EKB alacak olan proje, alıcılarına kredi konusunda kolaylık, yaşarken de düşük enerji faturaları ile ayrıcalık sağlıyor. BDDK yönetmeliğine göre, enerji sınıfı A olan konutlarda kredi değer oranı yüzde 90’ı buluyor.