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Günübirlik evlerle ilgili yeni bir mevzuat geliyor

Turizm sektöründe, kayıt dışı günübirlik kiralamalara karşı yeni bir mevzuat hazırlığı var.

03 Ağustos 2023 | 12:56
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Günübirlik evlerle ilgili yeni bir mevzuat geliyor

Tatil bölgelerinde kayıt dışı günübirlik kiralama arttı. TRT Haber'in haberine göre Rusya başta olmak üzere Almanya, İngiltere ve dünyanın çeşitli ülkelerinden Türkiye'ye gelen yabancılar özellikle turizm bölgelerinde satın aldıkları konutları kullanmadıkları dönemde kiraya veriyor. 

Kültür ve Turizm Bakanlığı büyüyen bu soruna karşı harekete geçti. Günübirlik kiralanan evler için mevzuat değişikliği ve düzenleme planlanıyor.

Bakan Mehmet Nuri Ersoy, "Sektörde AirBNB olarak tarif edersiniz, biz günübirlik kullanım diyoruz. Bu tarz evlere açıkçası bir mevzuat çalışması Bakanlığımız başlattı yıl sonuna kadar da hayata geçireceğiz" dedi.

Günübirlik evlere karşı olmadıklarının altını çizen Ersoy, "Sadece dünyada olduğu gibi belli bir belgelendirme ile mevzuatlara uygun şekilde yapılması taraftarıyız." ifadelerini kullandı. Düzenlemenin yıl sonuna kadar hayata geçirilmesi planlanıyor.

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