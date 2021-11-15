Hepsiemlak, Serkan Arıkuşu’nu teknolojiden sorumlu direktör (CTO) olarak bünyesine kattı.

Hepsiemlak açıklamasına göre, kariyeri boyunca birçok şirketin büyüme yolunda ilerlemesine katkıda bulunan Arıkuşu, CTO olarak Hepsiemlak ailesine katıldı.

İzmir Fen Lisesi’nden 1994’te mezun olan Arıkuşu, lisans eğitimini Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’nde tamamladı. Profesyonel hayata TÜBİTAK’ta araştırma görevlisi olarak atılan Arıkuşu, kariyerine Bahçeşehir Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olarak devam etti.

2008 yılında Turkcell Teknoloji’de kıdemli yazılım mühendisi olarak kurumsal hayata adım atan Arıkuşu, ilerleyen yıllarda farklı kuruluşlarda yazılım geliştirme süreçlerinde görev aldı. 2012 yılında Etiya’ya katılan Arıkuşu, burada yazılım müdürü olarak yapay zeka alanında Ar-Ge ve ürün geliştirme süreçlerini yönetti. 2018 yılı itibariyle Bilyoner’de yazılım geliştirme direktörü olarak çalışan Serkan Arıkuşu, hepsiemlak ailesine katılmadan önce Martı’nın CTO’su olarak görev yapıyordu.