ARA
Bist 100
5341,96
4,41%
Bist 100
Dolar/TL
18,7652
0,005%
Dolar/TL
Euro/TL
19,9052
0,836%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0608
0,8245%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1123,44
1,6%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Emlak
  • İkinci el konutlarla ilgili de çalışma geliyor

İkinci el konutlarla ilgili de çalışma geliyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Yeni Evim projesindeki vade oranları yeni konutlar için. İkinci el konutları vatandaşlarımızın alabilmesi için de çalışmalar yapacağız" dedi.

06 Ocak 2023 | 15:19
0
İkinci el konutlarla ilgili de çalışma geliyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Manavgat TOKİ Sosyal Konut Projesi'nin teslim töreni için gittiği Manavgat'ta gazetecilerin sorularını yanıtladı. 

TRT Haber'in haberine göre Bakan Kurum uygun kredi faiz oranının başka projelerde de uygulanıp uygulanmayacağı sorusu üzerine, "Yeni Evim projesindeki vade oranları yeni konutlar için. İkinci el konutları vatandaşlarımızın alabilmesi için de çalışmalar yapacağız" dedi.

Bakan Kurum, "Tüm dünyada sosyal konut anlayışı rafa kaldırılmışken biz Cumhurbaşkanımızın liderliğinde vatandaşlarımızın yanındayız" dedi.

 

İlgili Haberler
10 maddede orta gelirliye konut projesi
10 maddede orta gelirliye konut projesi
İstanbul ve Zonduldak'ta konut ve işyerleri açık artırma ile satılacak
İstanbul ve Zonduldak'ta konut ve işyerleri açık artırma ile satılacak
Eşinin üzerine konut olan başvurabilecek mi? 15 soruda Yeni Evim kampanyası
Eşinin üzerine konut olan başvurabilecek mi? 15 soruda Yeni Evim kampanyası
Orta gelirliye konut projesinde 5 farklı kredi tutarına göre örnek ödeme tablosu
Orta gelirliye konut projesinde 5 farklı kredi tutarına göre örnek ödeme tablosu
0
  • ALTIN GRAM - TL 1123,44 1,6%
  • ALTIN ONS 1862,22 1,58%
  • BIST 100 5341,96 4,41%
  • DOLAR/TURK LIRASI 18,7652 0,005%
  • EURO/TURK LIRASI 19,9052 0,836%
  • EURO/USD 1,0608 0,8245%
  • INGILIZ STERLINI 1,20286 0,99368%
  • JAPON YENI 132,6 -0,571%
  • KANADA DOLARI 1,35012 -0,58942%
  • RUS RUBLESI 72,77 0,1238%
Günün En Çok Okunanları
BDDK'dan cep telefonlarına taksit düzenlemesi
Eşinin üzerine konut olan başvurabilecek mi? 15 soruda Yeni Evim kampanyası
Euro Bölgesi'nde üretici fiyatları yüzde 27,1 arttı
Avrasya Tüneli Geçiş ücreti 2023 ne kadar? Hangi araçlar geçebiliyor?
GERİ
İLERİ
AYLIK DERGİ
Aylık dergiyi takip etmek için abone olun
Aylık Dergi
ABONE OL