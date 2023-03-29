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  • İletişim Başkanlığından 'Ev kiralarına il il limit getiriliyor' iddialarına yanıt

İletişim Başkanlığından 'Ev kiralarına il il limit getiriliyor' iddialarına yanıt

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, 'Ev kiralarına il il limit getiriliyor' yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

29 Mart 2023 | 11:47
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İletişim Başkanlığından 'Ev kiralarına il il limit getiriliyor' iddialarına yanıt

Deprem sonrası artan kira fiyatlarının ardından il bazında kira fiyatlarında bir sınır getirileceği iddiası kamuoyuna yansımıştı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nce yayımlanan Dezenformasyon Bülteni'nde "Ev kiralarına il il limit getiriliyor" iddiasının doğru olmadığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı'nın konuyla ilgili herhangi bir çalışmasının bulunmadığı belirtildi.

Halihazırda TBMM'nin 8 Haziran 2022 tarihli Genel Kurulu'nda kabul edilen ve 11 Haziran 2022'de Resmi Gazete'de yayımlanan Avukatlık Kanunu ile Türk Borçlar Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 4'üncü maddesinin Geçici 1'inci maddesi gereğince konut kira sözleşmelerinde kira bedelinin artışına ilişkin 1 Temmuz 2023'e kadar yüzde 25 oranında üst sınır uygulamasının geçerli olduğu anımsatıldı.

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