İstanbul’un yeni gelişim bölgesi Çekmeköy’de yaşanan imar sorununun çözülmesiyle projeler hızlandı. Sinpaş’tan Nef’e, Dekar Yapı’dan Ege Yapı’ya Ağaoğlu’na kadar markalı konut üreticilerinin odağındaki bölgede halihazırda 20 proje devam ediyor.

İstanbul’un doğayla iç içe yaşam sunan ilçesi Çekmeköy, son yılların yeni gelişim bölgesi oldu. Merkeze ulaşım akslarına yakınlığı, sakin ve huzurlu atmosferi, yoğun ağaç dokusuyla İstanbul’un en çok tercih edilen yerleşim yeri konumunda bulunuyor.

İlçede Alemdağ Ormanı, Sultançiftliği Taşlıtepe Ormanı ve Taşdelen Ormanı olmak üzere üç farklı orman bulunuyor. Sağlam zemini ile depremde güvenli olması ve avantajlı konumuyla Sinpaş’tan Nef’e, Dekar Yapı’dan Ege Yapı’ya Ağaoğlu’na kadar markalı konut üreticileri Çekmeköy’ü proje üssü olarak seçti.

Halihazırda ilçede, planlama, üretim ve satış aşamasında toplam 20 proje bulunuyor. TSKB Gayrimenkul Değerleme Özel Projeler Departmanı Müdürü Simge Sevin, Çekmeköy’ün depreme dayanıklı sağlam zemini, yüzde 75’inin ormanlarla kaplı olması ve kolay ulaşımıyla markalı konut üreticileri açısından cazip bir bölge olduğunu söylüyor.

Konutlar 1+1, 2+1 ve 3+1 tipinde 70-250 m2 bandında değişiyor. Bölgede farklı gelir düzeylerine hitap eden sosyal donatıca zengin villalar da bulunuyor.

Sevin, sosyal imkanları bulunan markalı projelerde standart konutların fiyatlarının ortalama 30 bin TL/m²’den başlayıp 45 bin TL/m²’ye çıktığını, villaların da ortalama 40 bin TL/m²’den başlayıp 55 bin TL/m²’ye varan fiyatlardan satıldığını vurguluyor.

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