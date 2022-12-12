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İnşaat maliyetleri yüzde 117,07 arttı

İnşaat maliyet endeksi ekimde aylık bazda yüzde 3,44, yıllık bazda yüzde 117,07 artış kaydetti.

12 Aralık 2022 | 10:36
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İnşaat maliyetleri yüzde 117,07 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu, ekim ayına ilişkin inşaat maliyet endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre, endeks ekimde bir önceki aya kıyasla yüzde 3,44, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 117,07 yükseldi.

Aylık bazda malzeme endeksi yüzde 3,88, işçilik endeksi yüzde 1,94 arttı. Yıllık bazda da malzeme endeksi yüzde 128,41, işçilik endeksi yüzde 85,65 yükseliş gösterdi.

Bina inşaatı maliyet endeksi, ekimde bir önceki aya göre yüzde 3,11, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 114,49 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 3,49, işçilik endeksi yüzde 1,91 yükseldi. Malzeme endeksi, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 125,08, işçilik endeksi yüzde 85,84 artış kaydetti.

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, ekimde bir önceki aya göre yüzde 4,48, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 125,83 yükseldi. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 5,12, işçilik endeksi yüzde 2,07 arttı. Malzeme endeksi ekimde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 139,4, işçilik endeksinde yüzde 84,93 artış gerçekleşti.

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