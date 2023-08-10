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İnşaat maliyetleri yüzde 49,32 arttı

İnşaat maliyet endeksi haziranda aylık bazda yüzde 4,43, yıllık bazda yüzde 49,32 artış kaydetti.

10 Ağustos 2023 | 10:22
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İnşaat maliyetleri yüzde 49,32 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu, haziran ayına ilişkin inşaat maliyet endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre, endeks haziranda bir önceki aya kıyasla yüzde 4,43, yıllık yüzde 49,32 yükseldi.

Aylık bazda malzeme endeksi yüzde 5,81, işçilik endeksi yüzde 0,86 arttı. Yıllık bazda malzeme endeksi yüzde 35,67, işçilik endeksi yüzde 105,11 artış gösterdi.

Bina inşaatı maliyet endeksi, haziranda bir önceki aya göre yüzde 3,83, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 51,80 yükseliş kaydetti. Haziranda, bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 5,04, işçilik endeksi yüzde 0,80 arttı. Binalarda geçen yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 37,95, işçilik endeksi yüzde 105,53 yükseldi.

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksinde, haziranda bir önceki aya göre yüzde 6,45, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 41,69 artış görüldü. Söz konusu yapılarda bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 8,33, işçilik endeksi yüzde 1,05 arttı. Geçen yılın aynı ayına göre ise malzeme endeksi yüzde 28,91, işçilik endeksi yüzde 103,57 yükseliş kaydetti.

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