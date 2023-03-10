ARA
Bist 100
5420,73
-0,47%
Bist 100
Dolar/TL
18,9586
0,0022%
Dolar/TL
Euro/TL
20,0828
0,0161%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0594
0,1385%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1117,82
0,21%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

İnşaat maliyetleri yüzde 78,52 arttı

İnşaat maliyet endeksi ocakta aylık bazda yüzde 15,32, yıllık yüzde 78,52 artış kaydetti.

10 Mart 2023 | 10:26
0
İnşaat maliyetleri yüzde 78,52 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu, ocak ayına ilişkin inşaat maliyet endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre, endeks ocakta bir önceki aya kıyasla yüzde 15,32, yıllık bazda yüzde 78,52 yükseldi.

Aylık bazda malzeme endeksi yüzde 5,79, işçilik endeksi yüzde 47,79 arttı. Yıllık bazda ise malzeme endeksi yüzde 69,01, işçilik endeksi yüzde 106,95 artış gösterdi.

Bina inşaatı maliyet endeksi, ocakta bir önceki aya göre yüzde 15,58, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 79,49 yükseldi. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 5,61, işçilik endeksi yüzde 48,48 arttı. Ayrıca geçen yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 69,87, işçilik endeksi yüzde 107,04 artış kaydetti.

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, ocakta bir önceki aya göre yüzde 14,45, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 75,36 yükseldi. Aralık 2022'ye kıyasla malzeme endeksi yüzde 6,37, işçilik endeksi yüzde 45,26 arttı. Ayrıca geçen yılın aynı ayına göre malzeme endeksinde ocakta yüzde 66,34, işçilik endeksinde yüzde 106,63 artış kayıtlara geçti.

0
  • ALTIN GRAM - TL 1117,82 0,21%
  • ALTIN ONS 1833,56 0,16%
  • BIST 100 5420,73 -0,47%
  • DOLAR/TURK LIRASI 18,9586 0,0022%
  • EURO/TURK LIRASI 20,0828 0,0161%
  • EURO/USD 1,0594 0,1385%
  • INGILIZ STERLINI 1,19819 0,52815%
  • JAPON YENI 136,943 0,598%
  • KANADA DOLARI 1,38314 -0,01301%
  • RUS RUBLESI 75,96 0,0461%
Günün En Çok Okunanları
Kentsel dönüşümde kira yardımı artırıldı
'En Güçlü 50 Kadın CEO'
'En Güçlü 50 Kadın CEO'
Borsada gün sonu rakamları: Yarın hangi veriler var?
Borsada gün sonu rakamları: Yarın hangi veriler var?
A101 bu kez elektrikli otomobil satıyor
A101 bu kez elektrikli otomobil satıyor
Depremde çıkan ışık nedir? Hayvanlar depremi tahmin eder mi?
Depremde çıkan ışık nedir? Hayvanlar depremi tahmin eder mi?
“Göç dalgasından dört kent etkilenecek”
“Göç dalgasından dört kent etkilenecek”
Bir şirket daha halka arz oluyor
Bir şirket daha halka arz oluyor
Ünlü marka ikonik logo ve ambalajını 'zorunlu olarak' değiştiriyor
GERİ
İLERİ
Kentsel dönüşümde kira yardımı artırıldı
'En Güçlü 50 Kadın CEO'
Borsada gün sonu rakamları: Yarın hangi veriler var?
A101 bu kez elektrikli otomobil satıyor
Depremde çıkan ışık nedir? Hayvanlar depremi tahmin eder mi?
'En Güçlü 50 Kadın CEO'
Borsada gün sonu rakamları: Yarın hangi veriler var?
A101 bu kez elektrikli otomobil satıyor
Depremde çıkan ışık nedir? Hayvanlar depremi tahmin eder mi?
“Göç dalgasından dört kent etkilenecek”
Borsada gün sonu rakamları: Yarın hangi veriler var?
A101 bu kez elektrikli otomobil satıyor
Depremde çıkan ışık nedir? Hayvanlar depremi tahmin eder mi?
“Göç dalgasından dört kent etkilenecek”
Bir şirket daha halka arz oluyor
GERİ
İLERİ
YENİ SAYI
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun
Ekonomist Yeni Sayı
ABONE OL