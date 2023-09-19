Fintech şirketi Money Transfers, dünya çapındaki büyük şehirlerdeki yaşam maliyetine ilişkin bilgiler sunan bir karşılaştırma web sitesi Numbeo'nun verilerini kullanarak, mülk satın almak isteyen yabancılar için metrekare bazında en ucuz Avrupa şehirlerinin bir listesini hazırlamış. Insider'ın aktardığı liste şöyle:
9. Oradea, Romanya
100m² bir dairenin ortalama fiyatı: 178.070,28 $
8. Patras, Yunanistan
100m²’lik bir dairenin ortalama fiyatı: 174.760,67$
7. Sibiu, Romanya
100m²’lik bir dairenin ortalama fiyatı: 165.398,36$
6. Craiova, Romanya (Krayova)
100m²’lik bir dairenin ortalama fiyatı: 161.142,09$
5. Burgaz, Bulgaristan
100m²’lik bir dairenin ortalama fiyatı: 147.839,06$
4. Filibe, Bulgaristan
100m²’lik bir dairenin ortalama fiyatı: 142.105,63$
3. Mostar, Bosna-Hersek
100 m²'lik bir dairenin ortalama fiyatı: 138.777,39 $
2. Kişinev, Moldova
100m²’lik bir dairenin ortalama fiyatı: 138.345,05$
1. Bitola, Kuzey Makedonya (Manastır)
100 m²'lik bir dairenin ortalama fiyatı: 97.942,75 $