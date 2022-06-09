Adalet Bakanı Bekir Bozdağ “Kira artış miktarını yüzde 25 ile sınırlayan düzenleme 1 Temmuz 2023’e kadar uygulanacak ve geçici bir düzenleme, uzatılması söz konusu değil” şeklinde konuştu.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, özel bir haber kanalında katıldığı programda kira artışlarını yüzde 25 ile sınırlandıran düzenlemenin sadece konutlarda geçerli olduğunu belirtti.

Bakan Bozdağ Türkiye’nin bir hukuk devleti olduğunu belirterek mülkiyet üzerinde herkesin dilediği gibi bir tasarruf yapma hakkı olduğunu ancak zaman zaman geçmişte de olduğu gibi sınırlama ile ilgili düzenleme yapılabileceğini belirtti.

Bozdağ, “Kira düzenlemesi geçici bir düzenleme. Borçlar kanuna eklenen geçici madde. 1 Temmuz 2023 tarihine kadar uygulanacak. Kira artışını yüzde 25 ile sınırlandırılacak. Sadece meskenlerde yapılabilecek. Devam eden kira sözleşmelerinde bu uygulama yapılacak ve yüzde 25’in üzerinde yapılmasının önüne geçilecek. Üstünde bir rakam olamayacak.” dedi.

Bozdağ’ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Türkiye’deki şu anda şartlar nedeniyle alınan bir tedbirdir. Bir yandan ev sahibi bir yandan da kiracının hukukunu koruyoruz. Kalıcı bir düzenlemenin yapılması söz konusu değildir. Konutta kiracı olarak oturan kişilerde bu yapılabilecek. Yani ilk defa oturan veya işyeri için bu uygulama geçerli değil.

“Ev sahibi kiracıyı zorla evden çıkaramaz”

Yasa bir düzenleme getiriyor. Ev sahibini de sınırlıyor. Taraflar yüzde 25’te anlaşamazlarsa kiracıyı çıkaramaz. Tahliye davası açabilir ama mahkeme reddeder. Zorla kimse kimseyi evden çıkaramaz. Yargının bu yasal düzenleme karşısında bu sebebe dayalı bir tahliye kararını vereceğini tahmin etmiyorum. Bu düzenleme kiracı, yargı ve ev sahibini de bağlar.

Düzenleme kamuoyunda olumlu tepki aldı. Muhalefetin eleştirileri samimi değil. Anayasa Mahkemesi’ne CHP bunu taşıyabilir. Eğer samimi iseler bu yol açık. Anayasa Mahkemesi bunu değerlendirir. Bence bunu CHP taşımayacaktır. Böyle tedbir almak gerekiyorsa bu makulde kalmak hem ev sahibi hem de kiracının hukukunu koruyor. Devam eden kira sözleşmeleri ile ilgili bir düzenlemedir bir kez daha altını çiziyorum.

Kira sözleşmesi ilk defa kiraya verenler bakımından serbest bir sözleşmedir. Tarafların rızasına göre yapılır. O noktada bizim itirazımız olmaz. Beklenti vs. fahiş fiyat yapılması karşısında alınan bir tedbirdir. İhtimaller üzerinden senaryolar üretilebilir. Bunlar ayağa basan ihtimaller değil. Bu düzenleme yapılırken hepsi büyük bir şekilde konuşuldu. Değerlendirme sonucunda böyle bir karar alındı. Zaman içerisinde göreceğiz. Hem ev sahibi hem de kiracının hukukunu koruyoruz.

İş yerleri neden düzenlemenin dışında bırakıldı?

Meskenler üzerinden düzenleme üzerinden gittik. Dar gelirli insanlarımızı korumak amacıyla yapılan bir düzenleme. Ev sahibinin baskısı altında kalmasın diye iki tarafın da uyacağı bir yasal uygulamayı hayata geçirdik. Evden çıkma riskini önlemek ve kiradaki fahiş fiyatı durdurmak adına böyle bir adım attık. Kiracıları ve ev sahiplerini makul düzeyde tutacak bir düzenleme yaptık. Yasal olarak bir hakem oluştu ve buna uyulmak zorunda.