Çelik İhracatçıları Birliği (ÇİB), iki ülke arasındaki ticaret hacmini artırmak için İsrail’de çalışma yaptı. 17 Türk çelik ihracatçı firmanın katılımıyla Tel Aviv’de gerçekleşen ticaret görüşmeleri kapsamında iki ülke çelik sektörü bir araya geldi. Çelik İhracatçıları Birliği (ÇİB) Başkanı Adnan Aslan, İsrail’in alt ve üst yapıda Türk çeliği tercih ettiğini ve yüzde 65 oranında Türk çeliği kullanıldığını belirtti.

Türk çelik sektörü İsrail’le olan bağları güçlendirmek ve ticaret hacmini artırmak için İsrail’e Ticaret Heyeti düzenledi. Çelik İhracatçıları Birliği (ÇİB) Heyeti, 17 firmadan 28 kişinin katılımı ile yeni iş birlikleri ve ortak yatırımlar için görüşmeler gerçekleştirdi. ÇİB’in İsrail’de yaptığı temaslarda, iki ülke arasındaki ticaret hacminin artırılması için yapılan B2B görüşmelerle iki ülke arasındaki ticaret hacminin artırılması hedefleniyor.

ÇİB Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Aslan’ın verdiği bilgiye göre İsrail’in Türkiye’den ithalat gerçekleştirdiği sektör, açık ara çelik sektörü. Çelik sektörünü sırasıyla otomobil ve plastik ürünleri takip etti. İsrail’in Türkiye’ye olan ihracatında ise; muhtelif kimyasal ürünler, mineral yakıtlar ve çelik hurdası öne çıktı.

TON BAZINDA DA ARTTI

Adnan Aslan, “İsrail çelik ithalatı istatistiklerine bakıldığında, 2002 yılından günümüze kadar en fazla çelik ithalatı gerçekleştirdiği ülke Türkiye oldu. 2021 yılında 3,5 milyar dolarlık çelik ithalatı gerçekleştiren İsrail çelik tüketicileri, söz konusu ithalatın yaklaşık 1,2 milyar dolarlık kısmında Türk çelik ihracatçılarını tercih etti. 2022 yılı ilk yedi ayında ise, Türkiye’nin İsrail’e çelik ihracatı değer bazında 2021 yılı aynı dönemine göre yüzde 39 artış ile 951 milyon dolar, miktarda ise yüzde 10 artış ile 1,1 milyon ton olarak gerçekleştirildi” dedi.

İsrail’e bu yıl ihracatın 2 milyon tonu geçeceğini ve 1,7 milyar dolar ihracatın olacağını söyleyen ÇİB Başkanı Adnan Aslan, yıllardır İsrail ihracatında birinci sırada olduklarını, Rusya’nın ise ikinci sırada olduğunu belirtti. Aslan, Türkiye’nin İsrail’e yakınlığından dolayı burayı tercih ettiğini ifade etti.