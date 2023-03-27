İstanbul arsa TOKİ sonuçları açıklandı mı? TOKİ İstanbul arsa kura sonuçları sorgulama ekranı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yayımlanan sosyal konut projesi takvimi kapsamında "İlk Evim" İstanbul kura çekimleri 16 Mart-19 Nisan tarihleri arasında tamamlanacak. Kuralar Tuzla’da başlamış olup aynı ilçede 29 Mart tarihine kadar devam edecek. Yeni TOKİ arsa kura takvimine göre ise 27 Mart’ta İstanbul kuraları çekiliyor.



İstanbul arsa TOKİ sonuçları açıklandı mı?

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) arsa kuraları kademeli olarak çekilmeye devam ediyor. İlk Evim Arsa projesi kapsamında 1 milyon müşterek ve müstakil arsa sahipleriyle buluşacak. İstanbul 'da yapılacak 10 bin arsanın kura çekimi 27 Mart tarihi itibarıyla gerçekleştiriliyor.

TOKİ İstanbul arsa kura sonuçları canlı izlenebiliyor

TOKİ kura canlı yayını www.toki.tv adresinde veya resmi YouTube kanalından izlenilecek. Noter huzurunda gerçekleştirilecek kura çekilişi TOKİ'nin resmi sosyal medya hesapları üzerinden de takip edilebilecek.

TOKİ İstanbul arsa kura sonuçları canlı izlemek için tıklayınız

İstanbul arsa TOKİ sonuçları nasıl öğrenilir?

TOKİ kura sonuçları, kura çekiminin ardından ilan edilecek. TOKİ kura sonuçları yalnızca E-Devlet üzerinden erişime açılan ekran aracılığıyla sorgulanabiliyor. Sonuçların o ekran üzerine eklenmesi ise ortalama 1 gün sürebiliyor.