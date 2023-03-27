ARA
Bist 100
5035,75
0,07%
Bist 100
Dolar/TL
19,0942
0,1264%
Dolar/TL
Euro/TL
20,6063
0,3264%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0792
0,303%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1196,52
-1,38%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Emlak
  • İstanbul arsa TOKİ sonuçları açıklandı mı? TOKİ İstanbul arsa kura sonuçları sorgulama ekranı

İstanbul arsa TOKİ sonuçları açıklandı mı? TOKİ İstanbul arsa kura sonuçları sorgulama ekranı

TOKİ İstanbul arsa kura çekimi sonuçları için beklenen gün geldi. İstanbul Merkez İlk Evim 10000 müstakil arsa kura sonuçları hak sahipleri bugün belli oluyor. İstanbul arsa TOKİ sonuçları açıklandı mı? İşte TOKİ İstanbul arsa kura sonuçları sorgulama ekranı...

27 Mart 2023 | 15:03
Son Güncellenme: 27 Mart 2023 | 15:07
0
İstanbul arsa TOKİ sonuçları açıklandı mı? TOKİ İstanbul arsa kura sonuçları sorgulama ekranı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yayımlanan sosyal konut projesi takvimi kapsamında "İlk Evim" İstanbul kura çekimleri 16 Mart-19 Nisan tarihleri arasında tamamlanacak. Kuralar Tuzla’da başlamış olup aynı ilçede 29 Mart tarihine kadar devam edecek. Yeni TOKİ arsa kura takvimine göre ise 27 Mart’ta İstanbul kuraları çekiliyor. 


İstanbul arsa TOKİ sonuçları açıklandı mı?

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) arsa kuraları kademeli olarak çekilmeye devam ediyor. İlk Evim Arsa projesi kapsamında 1 milyon müşterek ve müstakil arsa sahipleriyle buluşacak. İstanbul 'da yapılacak 10 bin arsanın kura çekimi 27 Mart tarihi itibarıyla gerçekleştiriliyor.

TOKİ İstanbul arsa kura sonuçları canlı izlenebiliyor

TOKİ kura canlı yayını www.toki.tv adresinde veya resmi YouTube kanalından izlenilecek. Noter huzurunda gerçekleştirilecek kura çekilişi TOKİ'nin resmi sosyal medya hesapları üzerinden de takip edilebilecek.

TOKİ İstanbul arsa kura sonuçları canlı izlemek için tıklayınız

İstanbul arsa TOKİ sonuçları nasıl öğrenilir?

TOKİ kura sonuçları, kura çekiminin ardından ilan edilecek. TOKİ kura sonuçları yalnızca E-Devlet üzerinden erişime açılan ekran aracılığıyla sorgulanabiliyor. Sonuçların o ekran üzerine eklenmesi ise ortalama 1 gün sürebiliyor.

0
  • ALTIN GRAM - TL 1196,52 -1,38%
  • ALTIN ONS 1949,14 -1,49%
  • BIST 100 5035,75 0,07%
  • DOLAR/TURK LIRASI 19,0942 0,1264%
  • EURO/TURK LIRASI 20,6063 0,3264%
  • EURO/USD 1,0792 0,303%
  • INGILIZ STERLINI 1,22587 0,14214%
  • JAPON YENI 131,591 0,797%
  • KANADA DOLARI 1,37008 -0,32991%
  • RUS RUBLESI 76,535 -0,964%
Günün En Çok Okunanları
Gelecekte pasaportun yerini kalp atışı alabilir
Yetimhaneden multi-milyarderliğe götüren büyük fikir
Yetimhaneden multi-milyarderliğe götüren büyük fikir
Depremler ev almayı planlayanların tercihlerini değiştirdi
Depremler ev almayı planlayanların tercihlerini değiştirdi
Bazı illerde kar geri dönüyor: Meteoroloji son tahminleri paylaştı
Bazı illerde kar geri dönüyor: Meteoroloji son tahminleri paylaştı
15 kurum 52 hisse için ‘al’ diyor
15 kurum 52 hisse için ‘al’ diyor
'Yeteneklerini görünce dehşete kapıldım': GPT4 Meslekleri elimizden alacak mı?
'Yeteneklerini görünce dehşete kapıldım': GPT4 Meslekleri elimizden alacak mı?
Yeni trend: Özel yatlı, Bentleyli 'Kripto rehabilitasyon merkezleri'
Yeni trend: Özel yatlı, Bentleyli 'Kripto rehabilitasyon merkezleri'
Altı sektörde üretime geri dönüşün yol haritası
GERİ
İLERİ
Gelecekte pasaportun yerini kalp atışı alabilir
Yetimhaneden multi-milyarderliğe götüren büyük fikir
Depremler ev almayı planlayanların tercihlerini değiştirdi
Bazı illerde kar geri dönüyor: Meteoroloji son tahminleri paylaştı
15 kurum 52 hisse için ‘al’ diyor
Yetimhaneden multi-milyarderliğe götüren büyük fikir
Depremler ev almayı planlayanların tercihlerini değiştirdi
Bazı illerde kar geri dönüyor: Meteoroloji son tahminleri paylaştı
15 kurum 52 hisse için ‘al’ diyor
'Yeteneklerini görünce dehşete kapıldım': GPT4 Meslekleri elimizden alacak mı?
Depremler ev almayı planlayanların tercihlerini değiştirdi
Bazı illerde kar geri dönüyor: Meteoroloji son tahminleri paylaştı
15 kurum 52 hisse için ‘al’ diyor
'Yeteneklerini görünce dehşete kapıldım': GPT4 Meslekleri elimizden alacak mı?
Yeni trend: Özel yatlı, Bentleyli 'Kripto rehabilitasyon merkezleri'
GERİ
İLERİ
YENİ SAYI
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun
Ekonomist Yeni Sayı
ABONE OL