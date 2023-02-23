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İstanbul'da 48 yıllık sitede yıkım başladı

İstanbul Küçükçekmece'de mülk sahipleri arasındaki anlaşmazlık nedeniyle yıkılamayan, 13 blok ve 240 daireden oluşan 48 yıllık Çınar Sitesi'nin yıkım çalışmalarına başlandı.

23 Şubat 2023 | 19:00
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İstanbul'da 48 yıllık sitede yıkım başladı

AA'nın aktardığı habere göre Fatih Mahallesi'nde, Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun kapsamında riskli olduğu gerekçesiyle yıkılıp yeniden yapılmak istenen Çınar Sitesi'nde hak sahipleri arasında yaşanan anlaşmazlık nedeniyle başlayan mahkeme sürecinde yeni karar çıktı.

İtiraz üzerine tahliye ve yıkım kararı durdurulan site ile ilgili kararı yeniden değerlendiren İstanbul 13. İdare Mahkemesi, telafisi güç ve imkansız zararların doğabileceği gerekçesiyle yürütmenin durdurulması kararının kaldırılmasına hükmetti.

Yıkım çalışması bugün saat 16.00'da başladı.

Site sakinlerinden Şemsi Açık, gazetecilere yaptığı açıklamada, sitenin yapıldığı günden beri burada yaşadığını belirterek, "Binalar çok eskiydi ayakta zor duruyordu. Bazı itirazlar oldu yıkım kararı durduruldu. Mayıs 2022 de yıkım kararı alındı mahkeme ret kararı verdi. Zaten tedirginlik depremden sonra daha da arttı. Herkes konumunda dairesini alacak." diye konuştu.

Bir başka site sakini Mine Baloğlu da 10 yıldır binada oturduklarını ve binalarının çok eski olduğunu anlattı.

Başoğlu, "Depremlerden sonra daha da tedirgin olduklarını dile getirerek, "Çok eski bir bina. Uygulamadan memnunum. Yapılacak biz de yerleşeceğiz." dedi.

Kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında 13 blokluk site yıkıldıktan sonra yerine depreme dayanıklı konutlar inşa edilmesi sağlanacak. Site inşaatının 36 ayda tamamlanması öngörülüyor. AA

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