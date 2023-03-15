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İstanbul'da 88 konut ve 8 dükkan ihaleyle satılacak

Güngören Belediyesi 88 adet konut ve 8 adet dükkanı ihale ile satacak

15 Mart 2023 | 06:47
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İstanbul'da 88 konut ve 8 dükkan ihaleyle satılacak

İlan.govt.tr'de yer alan ilana göre Güngören Belediyesi 88 konutu ve 8 dükkanı satışa sundu.

İlanda şu detaylar var:

96 adet taşınmazın satış ihalesi, her bir bağımsız bölüm için ayrı ayrı olmak üzere 28 Mart 2023 tarihinde ilan metninde belirtilen saatlerde 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36. maddesine göre Kapalı Teklif Usulü ile yapılacak.

İhaleye katılmak isteyenlerin, tekliflerini ve talep edilen diğer belgeleri  Güngören Belediye Başkanlığı Proje Tanıtım Ofisine teslim etmeleri gerekmektedir. İhale ilanına ulaşmak için tıklayınız
 

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