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İstanbul Sultangazi'de daire ve işyeri satışı yapılacak

Sultangazi Belediye Başkanlığına ait  37 adet taşınmaz ihale ile satılacak.

12 Eylül 2023 | 00:06
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İstanbul Sultangazi'de daire ve işyeri satışı yapılacak

İlan.gov.tr'de yer alan ilana göre Daire, işyeri ve ofislerin satış ihaleleri,  2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi uyarınca açık teklif usulüyle  ilan metninde belirtilen tarihlerde yapılacak. İhale bedelinin tamamı peşin ödenebileceği gibi, ihale bedelinin yüzde 50’si peşin ödenmek üzere kalan tutar üzerinden sözleşme yapılarak, sözleşme yapıldığı tarihten itibaren vade farkı ile birlikte 3 ay içerisinde ödenebilecek. Şartname, Sultangazi Belediyesi Emlak ve İstimlâk Müdürlüğünden temin edilebilir. Detaylı bilgi için tıklayınız

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