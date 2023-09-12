İlan.gov.tr'de yer alan ilana göre Daire, işyeri ve ofislerin satış ihaleleri, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi uyarınca açık teklif usulüyle ilan metninde belirtilen tarihlerde yapılacak. İhale bedelinin tamamı peşin ödenebileceği gibi, ihale bedelinin yüzde 50’si peşin ödenmek üzere kalan tutar üzerinden sözleşme yapılarak, sözleşme yapıldığı tarihten itibaren vade farkı ile birlikte 3 ay içerisinde ödenebilecek. Şartname, Sultangazi Belediyesi Emlak ve İstimlâk Müdürlüğünden temin edilebilir. Detaylı bilgi için tıklayınız