Enflasyondaki artış ve asgari ücret zammıyla birlikte aidatlar yüzde 100’lere varan oranlarda arttı. Yapılan zamlar kiralarla yarışır hale geldi. İstanbul’da ortalama aidat tutarı en yüksek bin 674 TL ile Beşiktaş’ta, en düşük aidat ise 300 TL ile Çatalca’da.

Enflasyonun giderek yükseldiği günümüzde doğalgazdan elektriğe hemen her şeye zam geliyor. Asgari ücrete tarihinin en yüksek oranıyla yüzde 50’lik zam yapılması da tüm dengeleri değiştirmiş durumda.

Böyle bir dönemde apartmanlarda ve sitelerde aidatlara yapılan zamlar kiralarla yarışır hale geldi. Kimi sitelerde kira zamları yüzde 100’lere ulaşmış durumda.

Ekonomist Dergisi olarak İstanbul’un ilçelerindeki aidat fiyatlarını mercek altına aldık. Eva Gayrimenkul Değerleme’nin Ekonomist Dergisi’ne özel yaptığı araştırmaya göre, İstanbul’da 100 m2’lik bir dairenin ortalama aidat tutarı en yüksek bin 674 TL ile Beşiktaş’ta olurken, bu rakam 2021’de bin 350 TL idi.

İkinci sırada yer alan Şişli’de 2021’de bin 255 TL olan aidat tutarı bu yıl bin 255 TL’ye yükseldi.

2021’de aidatı 631 TL olan üçüncü sırada yer alan Sarıyer’de ise bu rakam, 900 TL’ye yükseldi. En düşük aidat bedeli ise 300 TL ile Çatalca’da görülürken, burada 2021’de aidat bedeli 275 TL idi.

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