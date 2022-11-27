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  • İstanbul'da ihaleyle konut alanı nitelikli arsalar satılacak

İstanbul'da ihaleyle konut alanı nitelikli arsalar satılacak

27 Kasım 2022 | 20:20
Son Güncellenme: 01 Aralık 2022 | 00:16
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İstanbul'da ihaleyle konut alanı nitelikli arsalar satılacak
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Kağıthane ve Fatih ilçelerinde bulunan 6 adet konut alanı nitelikli arsayı açık artırma ile satışa çıkardı. 

İlan.gov.tr'de yer alan ilana göre İhale, 7 Aralık 2022 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Encümen Salonu Saraçhane/İstanbul adresinde, 2886 Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile gerçekleştirilecek.

İhale şartnamesi Emlak Şube Müdürlüğü’nden satın alınabilir ya da aynı yerde ücretsiz görülebilir. 

İlanın detayları için tıklayın
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