İstanbul'da ihaleyle konut alanı nitelikli arsalar satılacak

İlan.gov.tr'de yer alan ilana göre İhale, 7 Aralık 2022 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Encümen Salonu Saraçhane/İstanbul adresinde, 2886 Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile gerçekleştirilecek.