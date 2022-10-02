Konut piyasasının en hareketli seyrettiği il olan İstanbul’da son üç yılda konut fiyatları yüzde 464, kiralar ise yüzde 375 arttı.

Endeksa.com verilerine göre, satılık konutlarda yüzde 551 artışla Başakşehir, kiralık konutlarda yüzde 479 ile Kadıköy ilk sırada yer aldı.

Türkiye’de konut piyasasının en hareketli olduğu il olan İstanbul, gayrimenkul yatırımcılarının da en yoğun ilgi gösterdiği kent konumunda.

Dünyanın en önemli metropolleri arasında yer alan İstanbul, dinamik nüfusu, ekonomik büyüklüğü, sosyal yaşamı, eğitim ve kültür alanındaki faaliyetleri ve getirisi yüksek yatırım olanaklarıyla gayrimenkulde öne çıkıyor.

Kente yönelen yüksek talep de konut satış fiyatları ve kiraların istikrarlı şekilde yükselmesine neden oluyor.

İstanbul’da sürekli yukarı yönlü bir ivmede olan konut fiyatları son 3-4 yılda konut arzında yaşanan kırılganlık, inşaat maliyetlerindeki artış, döviz kurundaki dalgalanmalar ve pandemi nedeniyle oldukça yüksek hızlı artışların olduğu bir sürece evrildi.

Bu gerçekten yola çıkarak Endeksa.com’un Ekonomist Dergisi’ne özel yaptığı çalışma ile İstanbul’un 39 ilçesinde son üç yılda konut satış fiyatlarının ve kiralarının değişimlerini mercek altına aldık.

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