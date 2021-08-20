İstanbul’un gayrimenkul fiyatlarında son dönemlerde artış yaşanıyor. Endeksa verilerine göre Adalar, son 1 yılda yüzde 51,95 değerlenerek en çok kazanan ilçe oldu. Adalar’ı yüzde 51,83 ile Şile izledi.

Hürriyet’te yer alan habere göre, Endeksa CEO’su Görkem Öğüt, İstanbul’un en değerli ilçelerinin Sarıyer, Beşiktaş, Bakırköy, Kadıköy ve Adalar olduğunu dile getirdi. En çok değer kazanan ilçeler ise Adalar, Şile, Büyükçekmece, Sarıyer ve Avcılar.

Konuyla ilgili açıklama yapan, Görkem Öğüt, Adalar’da konut fiyatlarının son 1 yıl içinde yüzde 51.95 değer kazandığını belirterek, “Adalar’dan sonra en fazla değer artışının Şile’de olduğu görülüyor. Şile’de konutların yıllık değer artışı yüzde 51,83 seviyesinde. En fazla değer artışı olan üçüncü ilçe olan Sarıyer’de ise yıllık değer artışı yüzde 36,97 seviyesinde. Bu bölgelerdeki değer artışını pandeminin etkisine bağlayabiliriz. Pandemi nedeniyle evlerde geçirilen sürenin artması ve uzaktan çalışmanın yaygınlaşması ile şehrin kalabalığından uzak, daha sakin, geniş ve yazlık şeklinde konutların yer aldığı bölgelere talebin arttığını, artan talebin konut fiyatlarını da artırdığını söyleyebiliriz” dedi.

Şehrin büyümekte olduğu, yeni konutların yapıldığı ilçelerden Büyükçekmece ve Avcılar’ın ilk 5’e girdiğini ifade eden Öğüt, “Büyükçekmece’de yıllık değer artışı yüzde 37,32, Avcılar’da ise yüzde 36,58 seviyesinde” dedi.

En değerli ilçeler

Eva Gayrimenkul Değerleme Genel Müdürü Cansel Turgut Yazıcı da en değerli ilçeleri açıkladı. Buna göre; Avrupa yakasında metrekare fiyatında; Sarıyer, Beşiktaş, Bakırköy, Anadolu yakasında ise; Beykoz, Kadıköy ve Adalar en pahalı ilçeler oldu.

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