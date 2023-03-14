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  • İstanbulluya 'kentsel dönüşüm' kredisi geliyor: 0,69 faiz, 2 yıl geri ödemesiz

İstanbulluya 'kentsel dönüşüm' kredisi geliyor: 0,69 faiz, 2 yıl geri ödemesiz

İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu, İstanbul'da evini dönüştürmek isteyenlere yüzde 0,69 faiz oranıyla 2 yıl geri ödemesiz kredi verileceğini açıkladı. Göksü, dönüşüm kredisiyle ilgili detayların Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati tarafından paylaşılacağını aktardı.

14 Mart 2023 | 09:40
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İstanbulluya 'kentsel dönüşüm' kredisi geliyor: 0,69 faiz, 2 yıl geri ödemesiz

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, "İstanbul'da yapısını dönüştürmek isteyen her bir vatandaşımıza, en az 1 milyon lira olmak üzere 2 yıl geri ödemesiz 0,69 vadeyle para verilecek. Hiç kimseye ayrım yapılmaksızın." dedi.

İBB Meclisi mart ayı toplantısının birinci oturumu, Meclis 1. Başkanvekili Zeynel Abidin Okul başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında yapıldı.

"EN AZ 1 MİLYON LİRA VERİLECEK"

Gündem dışı konuşma yapmak için söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Göksu, İstanbul'da yarın veya ertesi gün ilgili bakanların açıklayacağı bir müjde olduğunu aktardı.

İstanbul'da yapısını dönüştürmek isteyenlere 2 yıl geri ödemesiz kredi verileceğini duyuran AK Parti Grup Başkanvekili, şunları söyledi:  

"İstanbul'da yapısını dönüştürmek isteyen her bir vatandaşımıza, en az 1 milyon lira olmak üzere 2 yıl geri ödemesiz 0,69 vadeyle para verilecek. Hiç kimseye ayrım yapılmaksızın.

Eğer ada bazında dönüşüm yapmak isteyen bir şirket olursa Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından, şirketin ilgili kriterleri yerine getirmesi kaydıyla şirkete de aynı şekilde inşaat yapım kredisi verilecek.

Üçüncüsü ise kiracıların sorunlarını ortadan kaldırmak için devletin yap-işlet-devret modeliyle kiralama sisteminin de ayrıntılarını Sayın Bakanımız açıklayacak, bir usul getirilecek. Detayları da yarın ya da diğer gün Maliye ve Hazine Bakanımız tarafından açıklanacak. İstanbul'a ve ülkemize hayırlı olsun."

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