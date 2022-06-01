İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, konutu etkileyen en önemli unsurun arsa maliyeti olduğunu belirterek, konut arzını artırarak kiraların düşmesine katkı sunacak 5 öneri paylaştı.

Avdagiç, dünyanın en büyük sanayi fuarı Hannover Messe kapsamında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Konutta kirayı düşürecek 5 öneri sıralayan Avdagiç’in açıklamaları şöyle:

İstanbul’da konut fiyatını etkileyen en önemli unsur arsa maliyetleri. İstanbul’da özellikle ilçe belediyeleri yeni konutlar için arsa üretilmeli. Bu, beton fiyatından da, demir fiyatından da daha önemli. İstanbul’un en uzak köşelerinde bile arsanın konut maliyeti içindeki payı yüzde 60’larda. Merkeze doğru geldiğinizde bu oran yüzde 75-80leri buluyor. Dolayısıyla daha çok konut arsası üretebiliyor olmamız lazım. İkinci olarak, belediyeler imar uygulamalarında daha hızlı ve etkin çalışmalı. Üçüncü olarak da belediyelerin maliyet artırıcı yaklaşımları gündemden kaldırmalı. Şu anda ticari imarı olan parsellerin hızlı bir şekilde ticari/konuta dönüştürülmeli. Son önerimiz ise büyük ticari alanların önemli bir bölümü pandemiye bağlı olarak şu anda kullanım dışı kaldı. Bunların belli kısımlarının konuta çevrilmesi konusunda uygulamaların önü açılmalı.

Avdagiç, sorunun hızlı bir şekilde konut arzını artırarak çözülmesi gerektiğine işaret ederek, “Çok önemli bir inşaat kuruluşunun sahibi, bizim de çok sevdiğimiz, bizim üniversitede mütevelli heyetimizde olan kıymetli bir büyüğümüzün bir önerisi oldu. Diyor ki, ‘Şimdi bir yerde bir proje var. Bir emsal var, 50 bin metrekare bir inşaat yapacağım. Siz orada bana yüzde 10 fazla imar verin, orada oluşan gelir artışıyla da ben sizin adınıza, gösterdiğiniz yerde sosyal konut inşa edeyim.’ Burada emsal 1 ise 2 vermeyin, yani şehri de boğmayalım.” diye konuştu.

Avdagiç, çok sayıda makul fiyatlı konut yapılması durumunda kiraların otomatik olarak kendi içinde dengeleneceğini söyledi.