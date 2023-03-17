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İzmir'de konut imarlı 38 arsa satılacak

Menemen Belediyesi arsa satış ihalesi düzenleyecek. Bu kapsamda 38 arsa satışa sunuldu. İşte detaylar...

17 Mart 2023 | 12:07
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İzmir'de konut imarlı 38 arsa satılacak

İzmir'de Menemen Belediyesi 38 adet arsayı satışa sundu.

İlan.gov.tr'de yer alan ilanda şu bilgiler veriliyor: Konut imarlı arsaların satış ihaleleri, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre  kapalı teklif usulü ile 27 - 31 Mart 2023 tarihleri arasında ilan metninde belirtilen saatlerde, Menemen Belediyesi Meclis Salonunda yapılacak. Taşınmaz mal satış şartnamesi ve ekleri, çalışma saatleri içerisinde Menemen Belediyesi Binasında Emlak ve İstimlâk Müdürlüğünden 1.000,00 TL ücret karşılığında temin edilebilir. İhale ilanına ulaşmak için tıklayınız 

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