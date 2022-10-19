Türkiye’nin üçüncü büyük kenti olan İzmir, konut kiralarında ve satın alma fiyatlarında İstanbul’u yakaladı.
Kentte son üç yılda konut fiyatları yüzde 409, kiralar yüzde 295 arttı. İlçelerde ise satılıkta yüzde 557 artışla Seferihisar, kiralıkta yüzde 423 artışla Urla birinci.
Nüfus yoğunluğu bakımından Türkiye’nin üçüncü büyük kenti olan İzmir, pandemide göç alma hızını artırırken, yoğun talep nedeniyle konut kiraları ve fiyatlarında İstanbul’u yakaladı.
İstanbul-İzmir otoyolunun açılmasıyla ulaşımı kolaylaşan kent, esnek çalışma ile daha sakin yerlerde yaşamak isteyenlerin oluşturduğu taleple cazibesini artırırdı.
Böylelikle İzmir, Mesa’dan Teknik Yapı’ya, Ege Yapı’dan DAP Yapı’ya kadar markalı konut üreticilerinin yeni üssü oldu.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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