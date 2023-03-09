İzmir TOKİ Menemen kura sonuçları açıklandı mı? İzmir TOKİ kura sonucu sorgulama

Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinin ardından ara verilen Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde kura çekilişleri, bir ayın ardından İzmir'in Menemen ilçesi ile devam ediyor. Bu kapsamda İzmir'de inşa edilecek 12.400 konut için kura çekilişi bugün başladı.

TOKİ MENEMEN KURA SONUÇLAR NASIL SORGULANIR?

TOKİ kura çekimi Youtube TOKİ resmi sayfası üzerinden canlı olarak takip ediliyor. TOKİ kura çekimi sonuçları resmi internet sitesi üzerinden ve e-Devlet üzerinden T.C. kimlik numarası ile sorgulanıyor.

TOKİ İZMİR MENEMEN KURA SONUCU SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

TOKİ İZMİR KURALARI NE ZAMAN YAPILACAK?

15 ilçede toplam 12 bin 400 sosyal konutun hak sahiplerinin belirleneceği TOKİ İzmir kura çekilişleri 8-14 Mart tarihleri arasında yapılacak.

2023 TOKİ İZMİR İLÇE İLÇE KURA TAKVİMİ

8 MART: Merkez

9 MART: Menemen

10 MART: Güzelbahçe, Urla, Selçuk

11 MART: Torbalı, Seferihisar

12 MART: Aliağa, Kemal Paşa

13 MART: Dikili, Tire

14 MART: Bergama, Karaburun, Kiraz, Kınık

YENİ TOKİ KURA ÇEKİMİ TARİHLERİ TAKVİMİ YAYINLANDI

8-14 Mart İzmir 12.400 konut

8-9 Mart Afyonkarahisar 3.169 konut

11 Mart Edirne 1.363 konut

12 Mart Kırıklareli 1.189 konut

13-14 mart Tekirdağ 3.098 konut