Yapı sektöründe bugüne kadar İzmir’de 7 milyar TL’lik yatırım değerinde çok sayıda proje üreten Folkart, Folkart Nefes İstanbul projesiyle İstanbul’a adım attı.

Konut ve ofis projeleri ile İzmir’den adını Türkiye’ye duyuran ve inşaat alanında öncü markalardan olan Folkart, İstanbul’daki ‘Nefes’ projesi dahil, şu anda 9 milyar TL yatırım değerinde, 8 ayrı projeyi aynı anda yürütüyor. Pharmactive İlaç, Volt Motor, Volt Redüktör, Volt Teknoloji gibi sanayide derinleşen şirketleri bünyesinde barındıran Saya Grup iştiraki Folkart, İstanbul ile birlikte Bursa, Ankara, Antalya, Manisa ve Bodrum’da yatırım planlıyor.

İSTANBUL’DA YENİ PROJELER ÜRETECEK

Folkart Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Sancak, Folkart Nefes İstanbul’un, ‘yedi tepeli şehir’ için bir ilk adım olduğunu belirterek, İstanbul’da konut üretmeye yönelik yatırımlarının devam edeceğini söyledi.

Sancak, aralarında ‘Folkart Nefes İstanbul’un da bulunduğu 8 proje çalışmasını, aynı anda yürüttüklerini ve toplam yatırım değerlerinin 9 milyar TL’yi bulduğunu vurguladı.

Sancak, bugüne kadar İzmir’de 7 milyar TL yatırım değerindeki çok sayıda projeyi tamamlayıp, ilan ettikleri tarihte, mülk sahiplerine teslim ettiklerini de açıkladı.

16 MİLYAR TL’LİK YATIRIM DEĞERİ…

Projeleriyle, ulusal ve uluslararası birçok ödül kazanan Folkart, İstanbul Büyükçekmece’de ilk projesini hayata geçiriyor. Folkart’ın biten ve devam eden projelerinin toplam yatırım değeri , 16 milyar TL’yi buluyor.

Folkart Nefes İstanbul, “Hayat Buna Değer” sloganıyla; çevre dostu, ileri teknoloji ile donatılmış, uluslararası standartlarda müstakil yaşam konseptiyle satışa sunuldu. Projede, geniş bahçeli, özel havuzlu müstakil yaşam tarzına uygun, 3+1’den 6+1’e kadar çeşitli alternatiflerde 96 villa bulunuyor.